Liverpool a abandonné dimanche la première place du championnat à Arsenal après avoir buté sur Manchester United (0-0), son ennemi historique, dans une 17e journée où City a laissé des plumes.

Luis Diaz et les Reds ont été accrochés par leurs ennemis de toujours à Anfield. IMAGO

Les Reds (2es, 38 points) ont perdu leurs premiers points cette saison à domicile, en même temps que la première place désormais détenue par Arsenal (39 pts), vainqueur 2-0 de Brighton. Aston Villa, renversant face à Brentford (2-1), compte le même total de points qu'eux.

Le podium est désormais à quatre longueurs pour Manchester City, le triple tenant du titre, qui a gâché une avance de deux buts samedi face à Crystal Palace (2-2).

United résiste à la furie d'Anfield

La planète entière promettait l'enfer à Manchester United, puni 7-0 la saison dernière à Anfield et arrivé dimanche chez le rival régional après une douzième défaite en vingt-quatre matches, subie mardi contre le Bayern, terminus d'une campagne européenne désastreuse.

Sans leur capitaine Bruno Fernandes, suspendu, ni leur défenseur central Harry Maguire, blessé, les Red Devils ont subi les vagues ininterrompues de Liverpool mais sont restés imperméables face à Virgil van Dijk (28e), Alexander Trent-Arnold (66e), Mohamed Salah (70e) et même Ibrahima Konaté (77e).

La rencontre s'est conclue avec 69% de possession et 34 tirs pour Liverpool, tandis que Manchester n'a eu qu'une seule occasion cadrée à se mettre sous la dent.

Sans un arrêt d'Alisson, Rasmus Hojlund (67e) aurait même réalisé un hold-up parfait et marché sur les traces de Jesse Lingard, le dernier joueur de United à avoir marqué à Anfield en championnat, le 16 décembre 2018 (une défaite 3-1).

«Une seule équipe a essayé de gagner», a taclé le capitaine de Liverpool, Virgin van Dijk, après ce résultat «frustrant» pour des Reds «supérieurs dans tous les domaines». «En fin de compte, ils sont ravis d'avoir pris un point et nous sommes déçus d'en avoir pris un», a-t-il râlé sur Sky Sports.

Avec ce point courageux, l'équipe d'Erik ten Hag conserve sa septième place (28 pts), entre Newcastle (6e, 29 pts) et West Ham (8e, 27 pts).

Arsenal en maîtrise

A la maison, Arsenal a mis du temps à convertir sa domination. Mais le déclic est venu d'un coup de pied arrêté, son arme fatale cette saison: Gabriel Jesus, seul au second poteau, a repris de la tête un corner de Bukayo Saka (53e, 1-0).

En fin de match, Kai Havertz a poussé l'avantage (87e, 2-0) pour rendre la fête encore plus belle à l'Emirates. L'Allemand a marqué son troisième but en cinq matches de championnat, après n'en avoir inscrit qu'un lors des douze précédents.

Arsenal a réalisé «une performance incroyable, un plaisir à regarder du début à la fin», s'est réjoui Mikel Arteta.

Son équipe a effectivement éteint une formation de Brighton habituellement dominatrice dans le jeu, mais particulièrement inoffensive dimanche avec, au total, un seul tir cadré à la 64e minute.

L'enchaînement des matches semble faire mal aux Seagulls, engagés pour la première fois de leur histoire en coupe d'Europe, et à court de force après leur victoire jeudi contre l'OM.

«Arsenal avait plus d'énergie. Ils étaient dans un état physique différent. Ils étaient meilleurs», a convenu l'entraîneur Roberto de Zerbi.

Au classement, Brighton (9e, 26 pts) s'est même fait doubler par West Ham, qui a nettement battu 3-0 Wolverhampton.

Aston Villa au mental

A l'approche de la fin d'année, Aston Villa est troisième avec le même total de points que Liverpool, grâce à sa victoire renversante à Brentford (2-1) à l'issue d'un match tendu, terminé à dix contre dix.

Le club de Birmingham a enchaîné une troisième victoire d'affilée, après ses gros coups réalisés contre Arsenal et Manchester City (1-0 à chaque fois), et plus personne n'est surpris de le voir dans les hauteurs du classement.

L'équipe d'Unai Emery a dû batailler après avoir concédé l'ouverture du score par Keane Lewis-Potter (45e, 0-1) juste avant la mi-temps.

En supériorité après le carton rouge de Ben Mee (71e), Aston Villa a renversé la table par Alex Moreno (77e, 1-1) puis Ollie Watkins (85e, 2-1), servi par Boubacar Kamara.

Le Français a été exclu dans le temps additionnel après une mêlée générale née d'une brouille entre Emiliano Martinez et Neal Maupay.