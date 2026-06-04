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Le nouveau visage des Reds Qui est Andoni Iraola, le nouvel homme fort de Liverpool ?

ATS

4.6.2026 - 20:52

Andoni Iraola succède à Arne Slot à la tête des Reds.
Andoni Iraola succède à Arne Slot à la tête des Reds.
ats

Liverpool a confirmé jeudi l'arrivée de l'entraîneur Andoni Iraola pour succéder à Arne Slot. Auparavant, l'Espagnol de 43 ans a dirigé Bournemouth durant trois saisons, également en Premier League.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 20:52

04.06.2026, 22:00

Les Reds ne donnent aucune indication sur la durée de contrat du Basque. Selon les médias britanniques, elles serait de deux saisons.

«Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c'est Liverpool», a dit le nouvel entraîneur, cité dans un communiqué. «Mais évidemment, l'ambiance, les supporters, le club, les joueurs, l'opportunité pour moi d'entraîner des joueurs de très haut niveau, la possibilité de me battre pour des titres... Je pense qu'on ne peut pas faire plus attractif que ça. C'est difficile à trouver».

De Bilbao à Liverpool

Ancien arrière droit international (7 sélections avec l'Espagne), Iraola a disputé plus de 500 matches avec l'Athletic Bilbao, son club de coeur, avant de refermer sa carrière en 2015-2016 sous le maillot de New York City, avec Patrick Vieira comme manager.

Il a lancé sa carrière d'entraîneur dans les échelons inférieurs du football européen, chez les Chypriotes de Larnaca (2018-2019) puis à Mirandés (2019-2020), en deuxième division espagnole, avant de se faire un nom au Rayo Vallecano (2020-2023).

Premier League. Arne Slot remercié après une saison à oublier pour les Reds

Premier LeagueArne Slot remercié après une saison à oublier pour les Reds

Un style «rock'n'roll»

Le natif d'Usurbil, commune proche de Saint-Sébastien, a rejoint la Premier League et Bournemouth en 2023. Avec lui, les Cherries ont amélioré leur record de points chaque saison, jusqu'à terminer sixième du dernier championnat avec 57 unités, trois de moins que Liverpool, avec à la clé une qualification historique pour l'Europe.

L'équipe du sud de l'Angleterre, malgré la vente fréquente de titulaires, est parvenue à maintenir une identité de jeu claire axée sur un pressing haut et intense à la récupération, et des projections très rapides vers le but adverse. Le jeu prôné par Iraola, parfois décrit comme un football «rock'n'roll», se rapproche du style «heavy metal» pratiqué par Liverpool sous Jürgen Klopp (2015-2024).

Les supporters des Reds s'étaient majoritairement retournés contre le Néerlandais Arne Slot, champion d'Angleterre en 2025 dès sa première saison, en raison des performances parfois poussives de l'équipe ces derniers mois. Liverpool a terminé la saison sans titre et à la cinquième place en Premier League, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

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