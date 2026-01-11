  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Alerte rouge pour les Reds, Bradley gravement blessé

ATS

11.1.2026 - 15:51

Liverpool a confirmé la «grave blessure» à un genou de son latéral droit Conor Bradley, survenue jeudi contre Arsenal. Le reste de sa saison est fortement compromis selon les médias britanniques.

Keystone-SDA

11.01.2026, 15:51

Le défenseur âgé de 22 ans «sera opéré dans les prochains jours, puis entamera une période de rééducation», a précisé le champion d'Angleterre en titre. «À ce stade, aucune date n'a été fixée pour son retour sur les terrains».

Premier League. Les Gunners freinés par Liverpool dans un match sans relief

Premier LeagueLes Gunners freinés par Liverpool dans un match sans relief

La BBC a rapporté que la blessure n'était pas une rupture du ligament croisé antérieur, mais qu'elle impliquait des lésions osseuses et ligamentaires. Bradley s'est blessé tout seul à la fin d'un match de championnat contre Arsenal (0-0). Son adversaire Gabriel Martinelli, croyant qu'il feignait de gagner du temps, l'a bousculé alors qu'il se trouvait à terre.

Martinelli s'est excusé

L'attaquant brésilien s'est excusé par la suite, affirmant n'avoir pas pris la mesure de la gravité de la blessure. Le défenseur était sorti sur une civière.

Il s'agit d'un coup dur pour les Reds, quatrièmes de Premier League, mais aussi pour l'Irlande du Nord, dont il était capitaine lors des derniers matches. Ses coéquipiers en sélection vont disputer sans lui les barrages pour la Coupe du monde 2026 en mars contre l'Italie.

Les plus lus

Début d'incendie dans une discothèque de la Sarthe
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
2 enquêtes valaisannes avaient déjà visé les propriétaires du «Constellation»
Saint-Gall prévoit de lourdes amendes pour les personnes qui refusent de se faire vacciner
La Pologne vole la vedette à la Suisse : Stan et Bencic supplantés en finale
Le chef de cabinet de Netanyahu arrêté