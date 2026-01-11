Liverpool a confirmé la «grave blessure» à un genou de son latéral droit Conor Bradley, survenue jeudi contre Arsenal. Le reste de sa saison est fortement compromis selon les médias britanniques.

🚨 Liverpool confirm Conor Bradley ruled out for the rest of the season.#LFC fullback has suffered a significant knee injury and will undergo surgery. pic.twitter.com/otSDeFiQFI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026

Keystone-SDA ATS

Le défenseur âgé de 22 ans «sera opéré dans les prochains jours, puis entamera une période de rééducation», a précisé le champion d'Angleterre en titre. «À ce stade, aucune date n'a été fixée pour son retour sur les terrains».

La BBC a rapporté que la blessure n'était pas une rupture du ligament croisé antérieur, mais qu'elle impliquait des lésions osseuses et ligamentaires. Bradley s'est blessé tout seul à la fin d'un match de championnat contre Arsenal (0-0). Son adversaire Gabriel Martinelli, croyant qu'il feignait de gagner du temps, l'a bousculé alors qu'il se trouvait à terre.

Martinelli s'est excusé

L'attaquant brésilien s'est excusé par la suite, affirmant n'avoir pas pris la mesure de la gravité de la blessure. Le défenseur était sorti sur une civière.

Il s'agit d'un coup dur pour les Reds, quatrièmes de Premier League, mais aussi pour l'Irlande du Nord, dont il était capitaine lors des derniers matches. Ses coéquipiers en sélection vont disputer sans lui les barrages pour la Coupe du monde 2026 en mars contre l'Italie.