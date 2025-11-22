  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Liverpool en crise profonde : Nottingham Forest ne fait qu’une bouchée des Reds

Melchior Cordonier

22.11.2025

Nottingham Forest, avant-dernier au coup d'envoi, est venu infliger samedi une lourde défaite au tenant du titre Liverpool (3-0), battu pour la sixième fois lors de ses sept derniers matches de championnat.

Agence France-Presse

22.11.2025, 18:17

22.11.2025, 18:46

Défaits sur le même score à Manchester City avant la trêve internationale, les Reds reculent à la 11e place avec 18 points en attendant le reste de la 12e journée.

Premier League. Chelsea s’offre Burnley et consolide sa place sur le podium

Premier LeagueChelsea s’offre Burnley et consolide sa place sur le podium

Nottingham Forest (16e, 12 points), désormais entraîné par Sean Dyche, sort lui de la zone de relégation après avoir empoché, à Anfield, une deuxième victoire en trois matches (contre un match nul).

Devant leur supporters, les Reds ont assailli le but adverse d'entrée, mais leur inefficacité offensive a coûté cher face à des «Tricky Trees» bien plus habiles dans la surface opposée.

Les visiteurs ont bien été aidés, aussi, par le très mauvais match d'Ibrahima Konaté, remplacé dès la 55e minute par Arne Slot.

Le défenseur français a concédé un corner largement évitable, celui où Murillo a ouvert le score (33e, 0-1), et il a perdu un duel sur un but d'Igor Jesus, invalidé pour une main (35e), entre autres déconvenues.

La mi-temps n'a pas fait de bien à Liverpool puisque, moins de 40 secondes après la reprise, Nicolo Savona a accru les misères d'Alisson Becker, de retour comme titulaire après une longue absence sur blessure (46e, 0-2).

Le gardien brésilien a repoussé de belle manière une frappe d'Omari Hutchinson, mais Morgan Gibbs-White a suivi (78e, 3-0).

Liverpool cherchera à redresser la barre lors des matches à venir contre West Ham, Sunderland et Leeds, même si le pedigree supposément inférieur de l'adversaire ne semble pas être un gage de réussite en ce moment.

Les plus lus

«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Bolsonaro aurait tenté de casser son bracelet électronique!
Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Retour triomphal au Camp Nou : le Barça écrase l’Athletic Bilbao