La crise de résultats traversée par Liverpool est «presque grotesque», mais «c'est peut-être le meilleur club pour affronter cela», car «plus ça devient difficile, plus on est soudés», a déclaré mardi l'entraîneur Arne Slot.

Arne Slot est le premier surpris par la crise de résultats traversée par Liverpool. IMAGO/Propaganda Photo

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le champion d'Angleterre en titre a perdu six de ses sept dernières rencontres en Premier League, une série qui l'a fait plonger à la douzième place après 12 journées.

«C'est presque grotesque, quelque chose que je ne m'attendais pas à vivre, dans n'importe quel club, et encore moins quand on dirige Liverpool», a admis le technicien néerlandais, à la veille d'accueillir ses compatriotes du PSV Eindhoven en Ligue des champions.

«C'est inattendu pour le club, pour moi, pour tout le monde. Mais c'est peut-être le meilleur club pour affronter cela, car plus ça devient difficile, dans ce club, et plus on est soudés, plus on essaie d'atteindre les objectifs que Liverpool atteint habituellement», a-t-il développé.

Le point noir ? Le nombre de buts encaissé

Les Reds ont subi une lourde défaite 3-0 contre Nottingham Forest au retour de la trêve internationale, après avoir été battus sur le même score par Manchester City au match précédent.

Samedi, Forest a «beaucoup mieux défendu dans sa surface que nous dans la nôtre», a dit Slot, appelant «toute l'équipe» à faire les efforts défensifs. «Avec le ballon, nous ne faisons pas des choses très différentes de la saison dernière. Mais le nombre de buts que nous concédons, c'est la grande différence entre cette saison et la dernière».

Le gros point noir, a-t-il insisté, «ce sont les buts pris sur coups de pied arrêtés. Nous n'en avions concédé aucun à la même période la saison dernière, aujourd'hui, nous en sommes à neuf».

En Ligue des champions, Liverpool se trouve cependant en bonne position après trois victoires (contre l'Atlético Madrid, Francfort et le Real Madrid) contre une seule défaite (à Galatasaray). Eindhoven compte lui une défaite, une victoire et deux matches nuls.

«Ils ont connu une période difficile la saison dernière et au début de cette saison, mais depuis deux ou trois mois, c'est une machine à gagner, très à l'aise avec le ballon», s'est méfié Slot.

Le dernier match de Liverpool en Ligue des champions