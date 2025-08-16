La police anglaise a ouvert une enquête après les insultes racistes proférées par un spectateur de Liverpool contre l'attaquant ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo. Les faits se sont produits vendredi lors de la 1re journée de Premier League.

Actually vile. He’s said that to his face pic.twitter.com/l4PWm5XJIv — . (@NayfChels) August 15, 2025

Keystone-SDA ATS

Semenyo a déclaré samedi que les insultes racistes qui lui ont été adressées allaient le marquer «pour toujours». «Pas à cause des paroles d'une personne, mais parce que toute la famille du football s'est réunie» pour le soutenir, a-t-il expliqué.

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après que l'international a rapporté les insultes racistes de la part d'un supporter des Reds, un homme de 47 ans en chaise roulante qui a ensuite été expulsé du stade d'Anfield Road. Après la rencontre, la Premier League a annoncé qu'une enquête interne allait également être ouverte, et qu'elle apportait tout son soutien au joueur.