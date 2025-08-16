  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Racisme en tribunes à Liverpool : un joueur de Bournemouth visé

ATS

16.8.2025 - 17:09

La police anglaise a ouvert une enquête après les insultes racistes proférées par un spectateur de Liverpool contre l'attaquant ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo. Les faits se sont produits vendredi lors de la 1re journée de Premier League.

Keystone-SDA

16.08.2025, 17:09

Semenyo a déclaré samedi que les insultes racistes qui lui ont été adressées allaient le marquer «pour toujours». «Pas à cause des paroles d'une personne, mais parce que toute la famille du football s'est réunie» pour le soutenir, a-t-il expliqué.

Premier League. Chiesa et Salah pour délivrer Liverpool en fin de match !

Premier LeagueChiesa et Salah pour délivrer Liverpool en fin de match !

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après que l'international a rapporté les insultes racistes de la part d'un supporter des Reds, un homme de 47 ans en chaise roulante qui a ensuite été expulsé du stade d'Anfield Road. Après la rencontre, la Premier League a annoncé qu'une enquête interne allait également être ouverte, et qu'elle apportait tout son soutien au joueur.

Les plus lus

Ce que l'on sait après le sommet Trump-Poutine
Une femme de 78 ans tuée à coups de couteau
Un entrepôt fortement endommagé par un incendie à Lucens
Washington offre à Kiev des garanties type OTAN, sans adhésion
Fin de l’ère Schurter : le Grison raccrochera à la maison
Le vice-président allemand évoque l'adhésion de la Suisse à l'UE