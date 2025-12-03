  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Liverpool évite le pire contre Sunderland et Granit Xhaka

Clara Francey

3.12.2025

Mené 1-0, Liverpool a évité le pire mercredi contre Sunderland (1-1) à Anfield grâce à un tir puissant de Florian Wirtz, dévié dans ses filets par un adversaire, puis à un sauvetage défensif de Federico Chiesea.

Agence France-Presse

03.12.2025, 23:26

04.12.2025, 00:30

Les Reds n'ont pas réussi à confirmer le redressement embryonnaire amorcé dimanche à West Ham (2-0) et ils doivent se contenter d'un point, obtenu de haute lutte, qui les laisse à la huitième place avec 22 unités, à une longueur de Sunderland (6e).

Premier League. Arsenal accroché par Chelsea, Liverpool revit contre West Ham

Premier LeagueArsenal accroché par Chelsea, Liverpool revit contre West Ham

Ils se sont dirigés vers une défaite de plus dans cette saison galère quand Chemsdine Talbi a ouvert le score pour les visiteurs, d'un tir dévié par Virgil van Dijk (67e, 0-1).

Mais Wirtz a sorti le grand jeu en esquivant deux adversaires dans la surface avant d'amorcer une frappe du gauche, elle aussi déviée, cette fois par le défenseur Nordi Mukiele (81e, 1-1).

Le champion d'Angleterre a eu une dernière grosse frayeur dans le temps additionnel. Chiesea est revenu à toute vitesse en défense pour couper un tir de l'attaquant français Wilson Isidor qui filait au but (90e+4).

Les Reds vont affronter Leeds, Brighton, Tottenham et Wolverhampton d'ici la fin d'année civile.

Quant à Sunderland, l'équipe de Régis Le Bris aura fort à faire dans les jours à venir avec des chocs contre Manchester City et Newcastle.

Les plus lus

Des centaines de Porsche subitement paralysées en Russie
Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»
Les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires
Attention arnaque: envois massifs de faux e-mails Serafe!
L'ombre du protoxyde d'azote au volant plane sur plusieurs accidents mortels
«Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l'eau glacée, incapables de sortir»