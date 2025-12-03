Mené 1-0, Liverpool a évité le pire mercredi contre Sunderland (1-1) à Anfield grâce à un tir puissant de Florian Wirtz, dévié dans ses filets par un adversaire, puis à un sauvetage défensif de Federico Chiesea.
Les Reds n'ont pas réussi à confirmer le redressement embryonnaire amorcé dimanche à West Ham (2-0) et ils doivent se contenter d'un point, obtenu de haute lutte, qui les laisse à la huitième place avec 22 unités, à une longueur de Sunderland (6e).
Ils se sont dirigés vers une défaite de plus dans cette saison galère quand Chemsdine Talbi a ouvert le score pour les visiteurs, d'un tir dévié par Virgil van Dijk (67e, 0-1).
Mais Wirtz a sorti le grand jeu en esquivant deux adversaires dans la surface avant d'amorcer une frappe du gauche, elle aussi déviée, cette fois par le défenseur Nordi Mukiele (81e, 1-1).
Le champion d'Angleterre a eu une dernière grosse frayeur dans le temps additionnel. Chiesea est revenu à toute vitesse en défense pour couper un tir de l'attaquant français Wilson Isidor qui filait au but (90e+4).
Les Reds vont affronter Leeds, Brighton, Tottenham et Wolverhampton d'ici la fin d'année civile.
Quant à Sunderland, l'équipe de Régis Le Bris aura fort à faire dans les jours à venir avec des chocs contre Manchester City et Newcastle.