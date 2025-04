Remporter le titre dès dimanche devant ses supporters à Anfield, contre Tottenham, est une «grosse responsabilité» pour Liverpool, qui n'avait pas pu fêter le dernier en 2020 à cause de la pandémie, a affirmé vendredi l'entraîneur Arne Slot.

Arne Slot et ses joueurs vont-ils être sacrés ce week-end en Premier League ? IMAGO/Offside Sports Photography

Nicolas Larchevêque

Les Reds ont remporté la Premier League en 2020 mais n'avaient pas pu célébrer ce titre en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie mondiale de coronavirus. Celui d'avant remontait à 1990.

«C'est une grosse responsabilité. Nous avons bien conscience du fait que la dernière fois que le club a remporté le championnat, c'était pendant le Covid. Donc tout le monde a hâte d'être à dimanche. Mais nous savons qu'il reste un travail à accomplir, en l'occurrence (remporter) un point», a dit Slot vendredi en conférence de presse.

L'entraîneur néerlandais, qui a succédé à Jürgen Klopp l'été dernier, entend garder la tête froide avant d'accueillir les Spurs. «Nous allons essayer de préparer l'équipe de la même manière que nous l'avons fait toute la saison. Et j'espère que les joueurs pourront arriver au match avec la même énergie et la même mentalité que celles affichées toute la saison», a-t-il dit.

Liverpool compte douze points d'avance sur le deuxième, Arsenal, à cinq matches de la fin du championnat. Slot va devenir le douzième entraîneur sacré en Premier League (appellation du championnat d'Angleterre depuis 1992), et s'inviter à la table d'Alex Ferguson, Kenny Dalglish, Arsène Wenger, José Mourinho Carlo Ancelotti ou encore Pep Guardiola, quadruple tenant du titre.

«C'est la dernière chose à laquelle on pense en tant qu'entraîneur à ce moment-là. Ce à quoi je pense, c'est ‘est-ce que tous les joueurs sont disponibles ?’ , et ensuite les préparer», a répondu Slot. Dimanche dernier à Leicester (1-0), contre une équipe déjà officieusement reléguée, «la victoire a été difficile, alors je ne m'enflamme pas», a-t-il ajouté.

Le niveau de la Premier League en baisse ?

«Nous ne sommes pas la seule équipe de ce championnat à avoir du mal à gagner par trois ou quatre buts d'écart, ce qui était peut-être plus facile il y a deux, trois, quatre ou cinq ans», a-t-il ensuite déclaré, en réponse à une question sur une possible baisse du niveau de la Premier League cette saison.

«Alors soit les équipes ne sont plus aussi bonnes, les Liverpool, Manchester City, Arsenal, soit nous sommes toujours très bons, mais les autres équipes ont les moyens de dépenser autant, voire plus dans certains cas, qu'Arsenal, City et Liverpool», a-t-il conclu.

