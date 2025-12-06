Liverpool a perdu deux points précieux dans le temps additionnel chez le mal-classé Leeds (3-3) samedi. Les «Reds» ont manqué l'occasion de se replacer au moins temporairement dans le Top 5 de la Premier League.

Le doublé de Hugo Ekitiké n’a pas suffit à Liverpool. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le champion d'Angleterre a laissé filer la victoire sur un corner repris au second poteau par Ao Tanaka (90e+6), un match nul qui le maintient à la huitième place avant les derniers matches de la 15e journée.

Les «Reds» ont pris les devants juste après la mi-temps avec un doublé de l'attaquant français Hugo Ekitiké (48e, 50e), mais Leeds s'est relancé sur un pénalty concédé par Ibrahima Konaté, après un tacle aussi inutile que raté du Français dans un endroit très excentré de la surface de réparation.

Les partenaires de Dominic Calvert-Lewis, le buteur (73e, 2-1), ont égalisé dans la foulée par Anton Stach (75e, 2-2), avant d'être de nouveau menée sur un but de Dominik Szoboszlai (80e, 3-2).

C'est quoi de match de fou, Liverpool s'était fait remonté mais le Hongrois remet les Reds devant à DIX minutes de la fin 🫨#LEELIV | #PremierLeague pic.twitter.com/gyppcT5Ygm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 6, 2025

A ce moment du match, l'entraîneur Arne Slot avait tout bon, lui qui avait fait le choix fort de titulariser Ekitiké plutôt qu'Alexander Isak, et d'installer sur l'aile droite Szoboszlai plutôt que Mohamed Salah, sur le banc au coup d'envoi pour la troisième fois consécutive.

Liverpool enchaîne un deuxième match nul de suite après celui contre Sunderland (1-1) à Anfield. Leeds sort de la zone de relégation après trois performances remarquables: une défaite 3-2 contre Manchester City concédée dans le temps additionnel, une victoire 3-1 contre Chelsea et ce match nul courageux contre Liverpool.