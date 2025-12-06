  1. Clients Privés
Premier League Liverpool gâche tout dans un match complètement fou

Nicolas Larchevêque

6.12.2025

Liverpool a perdu deux points précieux dans le temps additionnel chez le mal-classé Leeds (3-3) samedi. Les «Reds» ont manqué l'occasion de se replacer au moins temporairement dans le Top 5 de la Premier League.

Le doublé de Hugo Ekitiké n’a pas suffit à Liverpool.
Le doublé de Hugo Ekitiké n’a pas suffit à Liverpool.
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.12.2025, 21:03

Le champion d'Angleterre a laissé filer la victoire sur un corner repris au second poteau par Ao Tanaka (90e+6), un match nul qui le maintient à la huitième place avant les derniers matches de la 15e journée.

Premier League. Granit Xhaka et Sunderland foudroyés par Manchester City

Premier LeagueGranit Xhaka et Sunderland foudroyés par Manchester City

Les «Reds» ont pris les devants juste après la mi-temps avec un doublé de l'attaquant français Hugo Ekitiké (48e, 50e), mais Leeds s'est relancé sur un pénalty concédé par Ibrahima Konaté, après un tacle aussi inutile que raté du Français dans un endroit très excentré de la surface de réparation.

Les partenaires de Dominic Calvert-Lewis, le buteur (73e, 2-1), ont égalisé dans la foulée par Anton Stach (75e, 2-2), avant d'être de nouveau menée sur un but de Dominik Szoboszlai (80e, 3-2).

A ce moment du match, l'entraîneur Arne Slot avait tout bon, lui qui avait fait le choix fort de titulariser Ekitiké plutôt qu'Alexander Isak, et d'installer sur l'aile droite Szoboszlai plutôt que Mohamed Salah, sur le banc au coup d'envoi pour la troisième fois consécutive.

Liverpool enchaîne un deuxième match nul de suite après celui contre Sunderland (1-1) à Anfield. Leeds sort de la zone de relégation après trois performances remarquables: une défaite 3-2 contre Manchester City concédée dans le temps additionnel, une victoire 3-1 contre Chelsea et ce match nul courageux contre Liverpool.

Premier League. La course au titre relancée : le leader Arsenal tombe à la 95e

Premier LeagueLa course au titre relancée : le leader Arsenal tombe à la 95e

