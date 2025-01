Liverpool a concédé le nul 2-2 à Anfield Road contre Manchester United lors de la 20e journée de Premier League. Les Reds restent cependant nettement en tête du classement.

LA RÉPONSE DE GAKPO ! 😍



Les Reds reviennent déjà au score grâce à ce super but du Néerlandais 🤩



Quel match !#LIVMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/iYoAWPksry — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 5, 2025

Keystone-SDA, ats ATS

Cet affrontement entre les deux clubs les plus titrés du pays s'est décanté en seconde période dans le froid et la pluie. Martinez a donné l'avantage aux Red Devils (52e), mais Liverpool a répliqué grâce à Gakpo (59e) et Salah (70e/pen). Les visiteurs ont réussi à arracher le nul par Diallo (80e).

Liverpool compte six points d'avance sur Arsenal, en ayant joué un match en moins.