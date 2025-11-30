Leader de Premier League, Arsenal s'est fait accrocher par Chelsea (1-1) dans un derby de Londres très disputé dimanche. Les Gunners ont pourtant joué plus d'une mi-temps à 11 contre 10.

😱 CHELSEA PIÈGE ARSENAL SUR SA PROPRE SPÉCIALITÉ : LES CORNERS !



À 10 contre 11, les Blues doivent tenir pendant 40 minutes encore sur CANAL+SPORT 360 !#CHEARS | #PremierLeague pic.twitter.com/VJFoSszRGb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2025

Keystone-SDA ATS

L'écart reste de six points entre Arsenal (1er, 30 pts) et les Blues (3es, 24 pts). Mais Manchester City prend la deuxième place, avec 25 points, et Aston Villa n'est pas loin, quatrième avec 24 unités.

Ce derby londonien a d'abord ressemblé à un combat stérile. Dans le premier quart d'heure, par exemple, il y a eu plus de cartons jaunes distribués (trois) que de tir tenté (un seul, par Saka).

La tension a atteint son apogée quand Moises Caicedo a taclé sans retenue la cheville gauche de Mikel Merino. L'arbitre a logiquement exclu le milieu défensif de Chelsea, avec l'aide de la vidéo (38e).

Charnière novice

Mais au retour du vestiaire, l'arme offensive préférée des Gunners s'est retournée contre eux: Chelsea a ouvert le score sur un corner, tiré par le capitaine Reece James et dévié de la tête au premier poteau par Trevoh Chalobah (48e, 1-0). Arsenal est parvenu cependant à égaliser assez rapidement grâce à un centre de Bukayo Saka repris de la tête par Merino (59e, 1-1).

Le point obtenu ressemble à un joli coup pour Chelsea, à 10 contre 11. L'entraîneur Enzo Maresca peut remercier son gardien Robert Sanchez, auteur d'arrêts déterminants devant Bukayo Saka (13e), Gabriel Martinelli (45e+1) et Merino (88e).

Arsenal de son côté peut se féliciter d'avoir prolongé son invincibilité, en terre hostile. L'équipe de Mikel Arteta compte désormais 17 matches sans défaite (3 nuls et 14 victoires) toutes compétitions confondues depuis la dernière, concédée fin août à Liverpool.

Liverpool retrouve des couleurs

Liverpool, justement, a de son côté chassé une partie des nuages avec une victoire 2-0 dimanche sur la pelouse de West Ham. Le Suédois Alexander Isak a enfin marqué son premier but en Premier League avec les Reds.

Le champion d'Angleterre en titre n'avait pas le droit à l'erreur au London Stadium, où il est arrivé plombé par six défaites en sept matches de championnat, neuf en douze matches toutes compétitions confondues.

L'entraîneur Arne Slot a laissé son ailier star Mohamed Salah sur le banc au coup d'envoi et il n'a pas eu à le regretter. A sa place, l'Allemand Florian Wirtz a livré une prestation très encourageante.

Isak enfin décisif

Mais c'est une autre recrue phare de l'été, Alexander Isak, qui a débloqué la partie et allégé l'atmosphère chez les Reds. Frustré par un arrêt d'Alphonse Areola (21e), l'avant-centre suédois a trouvé la cible à l'heure de jeu sur un centre en retrait de Cody Gakpo. Ce dernier a marqué le 2-0 dans les arrêts de jeu (90e+2).

🤩 ALEXANDER ISAK ENFIN BUTEUR AVEC LES REDS !



💫 L’attaquant suédois inscrit son tout premier but en Premier League sous le maillot de Liverpool 🔴#WHULIV | #PremierLeague pic.twitter.com/ZpC00NaWIX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2025

La troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire (environ 140 millions de francs), derrière Neymar et Kylian Mbappé période PSG, n'avait marqué qu'un but en coupe de la Ligue depuis sa signature à Anfield, au dernier jour du mercato. Il était arrivé à court de forme après une grève de plusieurs semaines pour forcer son départ de Newcastle, où il ne s'entraînait plus.

Autre motif de satisfaction pour Slot: son équipe n'a pas encaissé de but, après en avoir pris dix dans ses trois derniers matches, contre Manchester City (3-0), Nottingham Forest (3-0) et le PSV Eindhoven (4-1). Liverpool, huitième, tentera de poursuivre son redressement mercredi contre le Sunderland de Granit Xhaka à Anfield.

Nottingham rechute

Victorieux des Reds lors de la précédente journée, Nottingham Forest a quant à lui rechuté après cinq matches sans défaite. Le club du Vaudois Dan Ndoye (remplacé à la mi-temps), s'est incliné 2-0 à domicile contre Brighton et reste proche de la zone de relégation.