  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Scénario hitchcockien : un adolescent à la rescousse de Liverpool !

ATS

25.8.2025 - 23:15

Le Newcastle de Fabian Schär a subi la loi de Liverpool lundi soir lors de la 2e journée de Premier League. Les Magpies se sont inclinés 3-2 à domicile devant le champion en titre.

Keystone-SDA

25.08.2025, 23:15

Touché à la tête après un choc avec Virgil van Dijk, Fabian Schär a été remplacé à la 82e minute. Le défenseur saint-gallois n'a donc pas assisté à une fin de match complètement folle: Liverpool a en effet forcé la décision à la... 100e minute sur une réussite de son «joker» Rio Ngumoha, entré à la 96e.

La pilule doit être très dure à avaler pour Newcastle. Réduits à dix après l'expulsion d'Anthony Gordon dans les arrêts de jeu de la première période, menés 2-0 dès le retour des vestiaires après une réussite d'Hugo Ekitiké, les Magpies ont égalisé à la 88e grâce à Williams Osula.

Mais Liverpool a réagi en champion. Cette victoire, leur deuxième en deux matches, permet aux Reds de rejoindre Arsenal et Tottenham en tête du classement. Les joueurs d'Arne Slot accueilleront justement les Gunners dimanche prochain dans le premier choc de la saison.

Les plus lus

Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»
Des seniors réservent une croisière à 17’000 francs – et vivent un cauchemar
Quartier de Prélaz: les émeutes ont repris lundi soir à Lausanne
«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
Trump dit qu'il a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky