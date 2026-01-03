  1. Clients Privés
Super League Lugano dégotte un défenseur central de Premier League

ATS

3.1.2026 - 21:22

Hannes Delcroix a été transféré de Burnley à Lugano. Comme le club l'a annoncé samedi, le défenseur central de 26 ans a signé un contrat valable jusqu'en été 2028 au Tessin.

Keystone-SDA

03.01.2026, 21:22

Delcroix a été formé au RSC Anderlecht et était sous contrat avec Burnley depuis 2023. Il a fait douze apparitions en Premier League avec le club anglais, mais il n'a joué que pour la réserve ces derniers temps.

Super League. Les Young Boys sombrent à Lugano, Saint-Gall dompte GC

Super LeagueLes Young Boys sombrent à Lugano, Saint-Gall dompte GC

Delcroix a la double nationalité belge et haïtienne et a fait ses débuts en octobre dans l'équipe nationale haïtienne, avec laquelle il disputera la Coupe du monde cet été.

