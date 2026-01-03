Hannes Delcroix a été transféré de Burnley à Lugano. Comme le club l'a annoncé samedi, le défenseur central de 26 ans a signé un contrat valable jusqu'en été 2028 au Tessin.

Keystone-SDA ATS

Delcroix a été formé au RSC Anderlecht et était sous contrat avec Burnley depuis 2023. Il a fait douze apparitions en Premier League avec le club anglais, mais il n'a joué que pour la réserve ces derniers temps.

Delcroix a la double nationalité belge et haïtienne et a fait ses débuts en octobre dans l'équipe nationale haïtienne, avec laquelle il disputera la Coupe du monde cet été.