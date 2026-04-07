Le défenseur international anglais Harry Maguire a prolongé son engagement avec Manchester United jusqu'en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Harry Maguire prolonge à Manchester United KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Maguire (33 ans), dont le contrat s'achevait en fin de saison, a porté le maillot des Red Devils à 266 reprises depuis son arrivée en 2019 en provenance de Leicester. Au-delà de ces statistiques, il symbolise le «fighting spirit» de Manchester United, ce qui le rend populaire auprès du public d'Old Trafford.

Harry Maguire (66 sélections avec l'Angleterre) a commencé l'actuelle saison comme un remplaçant aux yeux de l'entraîneur d'alors, Ruben Amorim. Une blessure l'a aussi écarté des terrains pendant deux mois, de novembre à janvier. Il est toutefois redevenu un titulaire indiscutable depuis la nomination, à la mi-janvier, de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.