Premier League Malgré un trio d’attaquants à 200 millions de livres, ManU boit la tasse

Gregoire Galley

27.9.2025

Manchester United a rechuté en championnat d'Angleterre samedi à Brentford (défaite 3-1), plombé par un début de match manqué et par un pénalty raté par le capitaine Bruno Fernandes en seconde période.

Agence France-Presse

27.09.2025, 16:13

Il s'agit de la troisième défaite en six journées de Premier League pour l'entraîneur Ruben Amorim, incapable d'aligner deux victoires consécutives dans l'élite anglaise depuis sa prise de fonction en novembre 2024.

La victoire étriquée contre Chelsea (2-1) le week-end dernier à Old Trafford n'aura donc donné aucun élan à des Red Devils qui n'ont aucune compétition européenne à jouer cette année.

Premier League. Liverpool reçu cinq sur cinq, match fou à Manchester

Premier LeagueLiverpool reçu cinq sur cinq, match fou à Manchester

Amorim a enfin pu titulariser son nouveau trio d'attaquants à 200 millions de livres (Cunha, Mbeumo et Sesko), mais il a persisté avec sa défense à trois (en l'occurrence de Ligt, Maguire, Shaw) qui ne fonctionne pas.

Dans les vingt premières minutes, celle-ci a été prise à défaut deux fois sur des longs ballons, avec Igor Thiago à la finition (8e, 20e). Elle a craqué une dernière fois sur une sublime frappe de Mathias Jensen (90e+6) dans le temps additionnel, encore sur une contre-attaque.

Manchester United avait vite réduit le score grâce à Benjamin Sesko, auteur de son premier but en Premier League, à l'affût après trois interventions pas assez fermes de Caoimhin Kelleher (26e, 2-1).

Mais l'ancien gardien de Liverpool s'est mué en héros des Bees avec un arrêt décisif devant Bruno Fernandes (76e). L'échec du capitaine sur pénalty, le deuxième cette saison, a été précédé par un long examen de la VAR et des remplacements qui ont mis ses nerfs à rude épreuve. Brentford dépasse Manchester United au classement grâce à sa deuxième victoire de la saison, plus d'un mois après la première.

