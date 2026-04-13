Manchester City a l'habitude de frapper fort au printemps car «l'humeur est meilleure» à cette période de l'année grâce au «soleil», a déclaré l'entraîneur Pep Guardiola après la victoire 3-0 à Chelsea, dimanche. L'Espagnol était interrogé en conférence d'après-match sur les raisons du succès de son équipe, généralement, en fin de saison.

😁☀️ Pep Guardiola on why Man City are so good at the end of the season: “The sun... No, no I'm not joking!”.



“In Manchester, never is there sun. If there was sun in November, we would be Premier League champions in January. It's the sun, honestly. The mood is better...”. pic.twitter.com/R8M6BTKsRh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Le soleil», a-t-il répondu, l'air sérieux, en pointant un doigt vers le ciel. «Non non, je ne plaisante pas», a-t-il précisé en réaction aux rires des journalistes, le visage fermé.

«À Manchester, il n'y a jamais de soleil. Si on avait du soleil en novembre, on serait champions en janvier en Premier League. C'est le soleil, franchement. L'humeur est meilleure», a-t-il ajouté.

Plus sérieusement, il a crédité la direction sportive du club pour la qualité du recrutement, saison après saison. «La hiérarchie, la direction sportive, le club me mettent à disposition des joueurs dotés d'un état d'esprit incroyable, très compétitifs. C'est ça, la clé du succès».

Depuis son élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, mi-mars, Manchester City a enchaîné trois victoires sans but encaissé contre Arsenal (2-0), en finale de Coupe de la Ligue, Liverpool (4-0) en Coupe d'Angleterre et Chelsea (3-0) en championnat.

Le succès de dimanche permet aux Citizens de revenir à six points du leader de Premier League, Arsenal... qu'ils reçoivent dimanche prochain. Ils disposent également d'un match en retard à disputer, contre Crystal Palace.