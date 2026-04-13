  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'est le soleil» Man City en pleine bourre : la drôle de théorie de Guardiola

Clara Francey

13.4.2026

Manchester City a l'habitude de frapper fort au printemps car «l'humeur est meilleure» à cette période de l'année grâce au «soleil», a déclaré l'entraîneur Pep Guardiola après la victoire 3-0 à Chelsea, dimanche. L'Espagnol était interrogé en conférence d'après-match sur les raisons du succès de son équipe, généralement, en fin de saison.

Agence France-Presse

13.04.2026, 10:18

13.04.2026, 10:21

«Le soleil», a-t-il répondu, l'air sérieux, en pointant un doigt vers le ciel. «Non non, je ne plaisante pas», a-t-il précisé en réaction aux rires des journalistes, le visage fermé.

«À Manchester, il n'y a jamais de soleil. Si on avait du soleil en novembre, on serait champions en janvier en Premier League. C'est le soleil, franchement. L'humeur est meilleure», a-t-il ajouté.

Plus sérieusement, il a crédité la direction sportive du club pour la qualité du recrutement, saison après saison. «La hiérarchie, la direction sportive, le club me mettent à disposition des joueurs dotés d'un état d'esprit incroyable, très compétitifs. C'est ça, la clé du succès».

Depuis son élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, mi-mars, Manchester City a enchaîné trois victoires sans but encaissé contre Arsenal (2-0), en finale de Coupe de la Ligue, Liverpool (4-0) en Coupe d'Angleterre et Chelsea (3-0) en championnat.

Premier League. Sunderland fait plier un Tottenham désormais relégable, City mate Chelsea

Premier LeagueSunderland fait plier un Tottenham désormais relégable, City mate Chelsea

Le succès de dimanche permet aux Citizens de revenir à six points du leader de Premier League, Arsenal... qu'ils reçoivent dimanche prochain. Ils disposent également d'un match en retard à disputer, contre Crystal Palace.

Les plus lus

Le fils de Donald Trump lance une start-up et défraie la chronique
Pas de pitié pour un senior: il suit l'application et reçoit une amende !
Les 10 règles auxquelles le prince George devra se plier
«Les corps parfaits ont fini par m’ennuyer»
Le slalom suisse perd l’une de ses figures : Marc Rochat dit stop !
«Je ne pense pas que Fribourg a fait quelque chose de fou»