Manchester City a totalement manqué son affaire pour son premier match à domicile de la saison en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 2-0 devant Tottenham.

Keystone-SDA ATS

Facile vainqueur de Wolverhampton (4-0) une semaine plus tôt, City a cédé sur des réussites de Brennan Johnson (35e) et de João Palhinha (45+2e). Inoffensifs, les Skyblues n'ont que très rarement inquiété le portier des Spurs Guglielmo Vicario en deuxième mi-temps, ne cadrant que 2 tirs au total.

A noter que Manuel Akanji, qui était resté sur le banc à Wolverhampton, ne figurait cette fois-ci même pas sur la feuille de match côté Manchester City. Un départ du défenseur international suisse semble inévitable.