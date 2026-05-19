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Premier League Arsenal sacré champion suite au faux pas de Manchester City !

Nicolas Larchevêque

19.5.2026

Arsenal a été sacré champion d'Angleterre, pour la première fois depuis 2004. Les Gunners profitent du faux-pas de leur dauphin Manchester City, qui a dû se contenter d'un nul 1-1 mardi à Bournemouth lors de la 37e et avant-dernière journée.

Keystone-ATS

19.05.2026, 22:24

19.05.2026, 22:45

Le club du nord de Londres, avec 82 points, ne peut plus être rejoint par l'équipe de Pep Guardiola (2e, 78 points). Il n'avait plus gagné la Premier League depuis vingt-deux ans, à l'époque des «Invincibles» d'Arsène Wenger qui avaient été sacrés sans avoir perdu le moindre match.

Arsenal pourrait même réaliser un doublé inédit dans son histoire s'il venait à remporter sa première Ligue des champions, le 30 mai en finale contre le Paris Saint-Germain. Avant Budapest, Mikel Arteta et ses joueurs iront boucler le championnat à Crystal Palace, dimanche, dans un match devenu sans enjeu pour eux, si ce n'est pour célébrer avec leurs supporters le titre fraîchement acquis.

Pep Guardiola ne gagnera lui pas un septième titre en Premier League avec le club du nord de l'Angleterre, qu'il s'apprête à quitter après dix ans et vingt trophées amassés.

Premier League. La fin d'une ère ? Pep Guardiola devrait quitter Manchester City

Premier LeagueLa fin d'une ère ? Pep Guardiola devrait quitter Manchester City

Bournemouth (6e), qui a empilé mardi un 17e match consécutif sans défaite, disputera pour sa part une compétition européenne pour la première fois de son histoire. Cela a été rendu possible notamment par les treize buts de l'attaquant français Junior Kroupi pour sa première saison en Premier League.

L'ex-Lorientais de 19 ans a ouvert le score mardi sur une superbe frappe enroulée dans les filets de Gianluigi Donnarumma après un bon déboulé côté gauche d'Adrien Truffert (39e, 1-0). Manchester City, qui devait gagner pour croire encore au titre, a égalisé par Erling Haaland dans le temps additionnel (90e+5, 1-1). En vain.

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