  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Haaland propulse Manchester City sur le trône provisoire !

ATS

22.4.2026 - 23:24

Manchester City a ravi la première place de la Premier League à Arsenal en s'imposant mercredi 1-0 chez l'avant-dernier Burnley. Les Clarets sont eux officiellement relégués en deuxième division.

Keystone-SDA

22.04.2026, 23:24

22.04.2026, 23:35

Arsenal repassera devant en cas de victoire ou de match nul samedi contre Newcastle durant la 34e journée, mais Manchester City a toujours un joker, avec un match en retard à jouer contre Crystal Palace.

Premier League. Scénario palpitant : les Citizens ravivent la course au titre contre les Gunners !

Premier LeagueScénario palpitant : les Citizens ravivent la course au titre contre les Gunners !

Mercredi, l'équipe de Pep Guardiola n'a pas brillé à Turf Moor mais elle est allée chercher la victoire qu'il lui fallait pour monter sur le trône en Premier League, trois jours après son succès contre les Gunners (2-1).

Elle présente un bilan parfaitement identique à Arsenal (70 points et +37 en différence de buts) après 33 rencontres disputées, mais elle le double au classement grâce à un total de buts marqués supérieurs (66 contre 63).

Un 24e but pour Haaland

Celui inscrit dès la cinquième minute par Erling Haaland, son 24e but cette saison en Premier League, a suffi au bonheur des Citizens.

L'avant-centre norvégien a pris le meilleur sur le gardien Martin Dubravka d'un piqué du gauche en finesse, au bout d'un sprint puissant lancé par une passe de Jérémy Doku (5e, 1-0).

«C'est le soleil». Guardiola joue les miss météo pour expliquer le regain de forme de Man City

«C'est le soleil»Guardiola joue les miss météo pour expliquer le regain de forme de Man City

Les visiteurs ont dominé sans parvenir à enfoncer le clou, et en laissant leur hôte s'approcher parfois un peu trop facilement de la cage de Gianluigi Donnarumma, jusque dans les ultimes secondes du match.

Pour Burnley, cette 22e défaite subie en 34 journées est synonyme de relégation en Championship (2e division), la troisième en cinq saisons. De quoi donner des envies d'ailleurs au Genevois Zeki Amdouni, sous contrat avec les Clarets jusqu'en 2028 et qui se remet toujours d'une grave blessure à un genou.

Les plus lus

Trump enrage: «Une élection truquée a eu lieu la nuit dernière»
Qui a bien pu s'offrir cette propriété de luxe à 406 millions ?
Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
Le Barça récolte 3 points, mais Yamal se blesse... en tirant son penalty !
Canada: «Il ne s'agit pas pour les Etats-Unis de dicter leurs conditions»
La fille d’Emmanuel-Philibert de Savoie, une princesse qui casse les codes