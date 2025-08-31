  1. Clients Privés
Premier League Liverpool mate Arsenal grâce à un but sensationnel, Forest et Ndoye grimacent

ATS

31.8.2025 - 17:03

Liverpool a affirmé son statut de favori à sa propre succession en Premier League. Les Reds ont remporté le choc de la 3e journée face à Arsenal dimanche à Anfield (1-0).

Keystone-SDA

31.08.2025, 17:03

31.08.2025, 20:08

Les champions d'Angleterre en titre ont fait la décision sur un coup-franc somptueux de Dominik Szoboszlai. L'international hongrois a frappé directement un ballon placé à plus de 25 mètres du but de David Raya et n'a laissé aucune chance au portier espagnol des Gunners.

Victorieux de leurs deux premiers matches face Bournemouth (4-2) et Newcastle (3-2), les hommes d'Arne Slot sont désormais seuls leaders de la Premier League. C'est en revanche un coup d'arrêt pour les Londoniens, qui ont en plus perdu sur blessure leur défenseur français William Saliba en début de match.

City chute encore

Le début de saison compliqué de Manchester City se poursuit. Une semaine après leur défaite contre Tottenham (2-0), les Cityzens se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Brighton dimanche .

Menés 1-0 après une réussite du Norvégien Erling Haaland (34e), les Seagulls ont renversé la mise devant leur public grâce à un penalty transformé par le vétéran James Milner (67e), 39 ans, et un but de Brajan Gruda sur une attaque rapide qui a surpris la défense mancunienne (89e).

A noter que Manuel Akanji, non convoqué le week-end dernier lors de la défaite contre Tottenham (2-0), était cette fois présent sur le banc de City. L'avenir du défenseur de l'équipe de Suisse devrait être réglé d'ici la fin du mercato estival lundi soir.

Forest et Ndoye battus

Dan Ndoye a lui vécu une première défaite en Premier League avec Nottingham Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été battu 3-0 par West Ham à domicile. Titulaire, le Vaudois a été remplacé à la 58e.

