  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coup du sort à City «Un moment difficile» : Gvardiol out avec une fracture du tibia

ATS

5.1.2026 - 23:15

Le défenseur international croate de Manchester City Josko Gvardiol souffre d'une fracture du tibia de la jambe droite, a annoncé lundi son club. La durée de son absence n'a pas été précisée.

Keystone-SDA

05.01.2026, 23:15

05.01.2026, 23:26

Le joueur de 23 ans va être opéré «plus tard cette semaine», selon son équipe.

Premier League. Chelsea contrarie l'espoir de titre de Manchester City

Premier LeagueChelsea contrarie l'espoir de titre de Manchester City

L'évaluation de la gravité de sa blessure est «toujours en cours», a-t-elle ajouté. Le joueur est sorti blessé durant la seconde période du match de Premier League disputé dimanche contre Chelsea (1-1).

Le post de Gvardiol

"C'est un moment difficile, mais cela ne me définira jamais. Je sais qui je suis et d'où je viens. Aux Cityzens, merci pour votre soutien sans faille. Je vous aime et je me battrai chaque jour pour revenir plus fort, en tant que guerrier de City."

Les plus lus

Les écoles fermeront lors du deuil national
Tim Walz renonce à sa réélection comme gouverneur
La présence de mineurs dans le bar et la liberté des gérants font parler
Les bars et clubs suisses veulent repenser leur sécurité
De sport niche à phénomène mondial : comment Littler a tout révolutionné !
La neige perturbe les transports en France, Royaume-Uni et Pays-Bas