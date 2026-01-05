Le défenseur international croate de Manchester City Josko Gvardiol souffre d'une fracture du tibia de la jambe droite, a annoncé lundi son club. La durée de son absence n'a pas été précisée.

Keystone-SDA ATS

Le joueur de 23 ans va être opéré «plus tard cette semaine», selon son équipe.

L'évaluation de la gravité de sa blessure est «toujours en cours», a-t-elle ajouté. Le joueur est sorti blessé durant la seconde période du match de Premier League disputé dimanche contre Chelsea (1-1).

Le post de Gvardiol

"C'est un moment difficile, mais cela ne me définira jamais. Je sais qui je suis et d'où je viens. Aux Cityzens, merci pour votre soutien sans faille. Je vous aime et je me battrai chaque jour pour revenir plus fort, en tant que guerrier de City."