Manchester City met Arsenal sous pression

Manchester City a marqué trois buts en seconde période contre Brentford (3-0), samedi à domicile, pour continuer à croire au titre en Premier League. Même si le leader Arsenal conserve la main.

JÉRÉMY DOKU LE BUT FANTASTIQUE 😱



Le Belge va trop vite pour la défense de Brentford et permet, pour le moment, à Manchester City de rester au contact d'Arsenal ⚡️#MCIBRE | #PremierLeague pic.twitter.com/rEzpiS1CAZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 9, 2026

Keystone-SDA ATS

Manchester City (2e, 74 points) revient à deux longueurs d'Arsenal à la veille du court déplacement du leader à West Ham, le premier relégable.

L'équipe de Pep Guardiola a fait la différence dans le second acte grâce à Jérémy Doku (60e), Erling Haaland (75e) et Omar Marmoush (90e+2), soignant au passage une différence de buts qui pourrait être cruciale pour le titre (+40, +41 pour Arsenal).

Les Mancuniens accueillent Crystal Palace mercredi en match en retard, avant de terminer le championnat contre Bournemouth et Aston Villa.