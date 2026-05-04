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Espoirs de titre envolés ? Manchester City piégé par un ex-Bâlois dans un match de folie !

Nicolas Larchevêque

4.5.2026

Manchester City a perdu deux points précieux dans la course au titre de champion d'Angleterre. Menés 3-1, les Cityzens ont finalement arraché le match nul sur la pelouse d'Everton lundi soir (3-3).

L’ex joueur du FC Bâle Thierno Barry a fait les malheurs de Manchester City lundi soir.
L’ex joueur du FC Bâle Thierno Barry a fait les malheurs de Manchester City lundi soir.
IMAGO/Offside Sports Photography

Keystone-ATS

04.05.2026, 23:13

04.05.2026, 23:18

Les Toffees étaient proches de rendre un grand service au leader Arsenal puisqu'ils menaient 3-1 à la 81e minute. Un doublé de l'ex-Bâlois Thierno Barry (68e/81e) et un but de Jake O'Brien (73e) avaient permis à Everton de prendre deux longueurs d'avance sur City.

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Mais Erling Haaland (83e) et surtout le Belge Jérémy Doku (90e+7), déjà auteur du sublime 1-0 en première période (43e), ont offert aux hommes de Pep Guardiola un point presque inespéré.

Arsenal a son destin en mains

Ce match nul est tout de même un faux pas pour les Skyblues, qui accusent désormais cinq points de retard sur le leader, et ont encore un match à rattraper. Les Gunners n'ont plus que trois matches de Premier League à jouer et ont désormais leur destin en main pour s'offrir un premier sacre national depuis 2004.

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