Nottingham, à domicile, a fait rechuter Manchester City (1-0) samedi en Premier League. Une victoire écrite tardivement qui permet à Forest de renforcer sa troisième place avec quatre points d'avance sur l'équipe de Pep Guardiola.

Hudson-Odoi ouvre le score pour Nottingham Forest grâce à un superbe enchaînement

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les quadruples champions d'Angleterre en titre n'ont pas réussi à enchaîner après leur succès 1-0 contre Tottenham lors de la journée précédente. Ils continuent d'alterner défaite et victoire d'un match à l'autre depuis six rencontres désormais en championnat.

La rencontre, longtemps cadenassée, a mis davantage en lumière les défenseurs que les attaquants, malgré la présence d'Erling Haaland (20 buts) et Chris Wood (18), les deuxième et quatrième meilleurs buteurs de la Premier League.

Hudson-Odoi libère Nottingham

Dans son City Ground, où il n'a plus perdu depuis le 10 novembre, Forest a toutefois été le plus dangereux des deux, principalement sous la botte de Callum Hudson-Odoi. L'attaquant de 24 ans a d'abord contraint Ederson à détourner le ballon sur son poteau gauche, d'une superbe parade et malgré une vision réduite (67e).

Persévérant, il a inscrit le but de la gagne après une magnifique transversale de Morgan Gibbs-White qu'il a bonifié d'un crochet devant Josko Gvardiol puis d'une frappe que la main gauche d'Ederson n'a fait que ralentir (83e).

L'équipe dirigée par Nuno Espirito Santo compte 51 points, trois de moins qu'Arsenal (2e, 54 pts) qui a joué un match de moins, et quatre de plus que Manchester City (4e, 47 pts).