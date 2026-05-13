Manchester City reste en course pour le titre en Premier League après sa victoire sur Crystal Palace (3-0), mercredi. L'équipe de Guardiola revient à 2 pts d'Arsenal avant les deux dernières journées.

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Foden trouve Semenyo d'une subtile et magnifique talonnade pour que le Ghanéen ouvre le score face à Crystal Palace sur CANAL+FOOT 🖥️#MCICRY | #PremierLeague pic.twitter.com/nY5l7jaS2j — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Le club d'Erling Haaland aurait quasiment perdu tout espoir en cas de défaite ou de match nul face aux Eagles d'Oliver Glasner, quinzièmes. Mais la victoire acquise mercredi à domicile permet à Manchester City (2e, 77 pts) de rester dans la roue d'Arsenal (1er, 79 pts) avant ses deux derniers matches, disputés la semaine prochaine.

Les Citizens auront fort à faire contre Bournemouth, 6e en quête d'une qualification européenne, puis face à l'actuel 5e, Aston Villa.

Le programme d'Arsenal semble bien plus aisé, avec la réception de l'avant-dernier Burnley, déjà relégué, et un court déplacement à Crystal Palace, dont le regard sera probablement tourné vers sa finale de Ligue Conference prévue trois jours après contre le Rayo Vallecano.

Repos de cadres

Guardiola avait lui décidé de reposer certains de ses meilleurs éléments au coup d'envoi, mercredi, comme Erling Haaland et Rayan Cherki, trois jours avant la finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea, et ce choix a été très commenté en Angleterre.

Mais l'entraîneur espagnol dispose de riches ressources dans son effectif et le pari s'est révélé payant, notamment grâce à Phil Foden, impliqué dans tous les bons coups en première période.

Manchester City a porté sa série d'invincibilité à quatorze matches en championnat (10 victoires, 4 nuls).