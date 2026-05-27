Le limogeage de Ruben Amorim et de son staff a coûté 16,7 millions de livres (17,5 millions de francs) à Manchester United, annonce mercredi le club anglais.

Keystone-SDA ATS

Payant une absence de résultats, l'entraîneur portugais et ses adjoints ont été licenciés en janvier alors qu'il leur restait 18 mois de contrat.

Chargé de l'intérim, Michael Carrick a présidé au spectaculaire redressement sportif du club, qui a terminé à la 3e place de la Premier League, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Carrick a été confirmé à son poste pour les deux saisons à venir.