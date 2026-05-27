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Premier League La tuile à United : 17,5 millions de francs pour un limogeage !

ATS

27.5.2026 - 17:47

Le limogeage de Ruben Amorim et de son staff a coûté 16,7 millions de livres (17,5 millions de francs) à Manchester United, annonce mercredi le club anglais.

Keystone-SDA

27.05.2026, 17:47

Payant une absence de résultats, l'entraîneur portugais et ses adjoints ont été licenciés en janvier alors qu'il leur restait 18 mois de contrat.

Séisme en Premier League. Manchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim !

Séisme en Premier LeagueManchester United limoge son entraîneur Ruben Amorim !

Chargé de l'intérim, Michael Carrick a présidé au spectaculaire redressement sportif du club, qui a terminé à la 3e place de la Premier League, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Carrick a été confirmé à son poste pour les deux saisons à venir.

Premier League. Michael Carrick garde les rênes de Manchester United

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