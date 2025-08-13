  1. Clients Privés
Le club «dans une impasse» Marcus Rashford dégomme Manchester United !

ATS

13.8.2025 - 13:44

Récemment arrivé en prêt avec option d'achat à Barcelone, Marcus Rashford a dénoncé l'instabilité chronique à Manchester United, où il a évolué depuis 2016. Cela a conduit le club dans une «impasse».

Marcus Rashford, aujourd’hui à Barcelone, n’a pas été tendre avec Manchester United.
IMAGO/Pressinphoto
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

En 2024-2025, Manchester United a réalisé sa pire saison en Premier League depuis sa relégation en 1974, terminant à la 15e place. Rashford, qui avait déjà été prêté de janvier à juin dernier à Aston Villa, fait l'objet d'un nouveau prêt, cette fois à Barcelone. Les Catalans disposent aussi d'une option d'achat.

LaLiga. Barcelone accueille Marcus Rashford pour un an

L'attaquant anglais a estimé que le problème résidait dans l'instabilité causée par la nomination de six entraîneurs différents depuis le départ d'Alex Ferguson en 2013. C'est aussi l'année du dernier titre de champion d'Angleterre du club mancunien.

«Pour entamer une transition, il faut établir un plan et s'y tenir. Nous avons eu tellement de managers différents, d'idées différentes et de stratégies différentes pour gagner que nous nous sommes retrouvés dans une impasse», a déploré le buteur de 27 ans dans le podcast The Rest Is Football.

L'exemple de Liverpool

«Lorsque Liverpool a traversé cette période, ils ont fait appel à (Jürgen) Klopp et ils lui sont restés fidèles. Ils n'ont pas gagné au début. Les gens ne se souviennent que de ses dernières années, lorsqu'il était en compétition avec (Manchester) City et remportait les plus grands trophées», a poursuivi Rashford.

Depuis le départ de Ferguson, Manchester United n'a plus été dans la course pour le titre de champion d'Angleterre. Avec les Red Devils, Marcus Rashford a tout de même inscrit 138 buts et remporté quatre coupes nationales, mais il estime que le club mancunien a perdu sa culture de la gagne. «Quand Ferguson était là, cette culture ne s'arrêtait pas à l'équipe première, mais elle transpirait dans tout le club», a ajouté l'international anglais aux 62 sélections.

Manchester United. Désamour total autour de Marcus Rashford : «Il devrait être banni»

