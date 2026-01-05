L'entraîneur de Manchester United, le Portugais Ruben Amorim, a été limogé à la suite des mauvais résultats de son équipe, 6e de Premier League. Le club mancunien l'a annoncé lundi.

Ruben Amorim n’est plus l’entraîneur de Manchester United. IMAGO/Sportimage

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Arrivé aux commandes des Red Devils en novembre 2024, l'ancien technicien du Sporting Portugal (40 ans) n'a pas réussi à redresser la barre à la tête du prestigieux club anglais, vainqueur de trois Ligue des champions mais en difficulté depuis plusieurs années.

Le nul sans gloire ramené de Leeds (16e) dimanche a ainsi été le faux-pas de trop pour les dirigeants de Manchester United, propriété d'Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

«Manchester United occupant la sixième place de la Premier League, la direction du club a pris à contrecoeur la décision qu'il était temps d'opérer un changement», a indiqué la formation du nord-ouest de l'Angleterre dans un communiqué.

Darren Fletcher, ancien joueur du club, sera chargé de diriger l'équipe dès mercredi contre Burnley en championnat, a ajouté ManU.

En 14 mois de présence sur le banc mancuien, Ruben Amorim n'aura réussi qu'à atteindre la finale de l'Europa League en 2025, perdue face à Tottenham, après avoir terminé à une piteuse 15e place en Premier League.

20 fois champion d'Angleterre, un record co-détenu avec Liverpool, et triple champion d'Europe (1968, 1999, 2008), Manchester United, l'un des clubs les plus riches et prestigieux du monde, peine à jouer les premiers rôles depuis le départ de son emblématique manager Alex Ferguson en 2013.