Manchester United sera privé pendant longtemps de son défenseur central argentin Lisandro Martinez (25 ans). Il souffre d'une blessure au ligament croisé du genou gauche.

Lisandro Martinez est sorti sur une civière et en pleurs dimanche. IMAGO/Sebastian Frej

AFP ATS

«L'évaluation de la blessure est en cours pour déterminer le traitement approprié et le délai de sa rééducation», a fait savoir le club du nord de l'Angleterre, 13e après 24 journées de Premier League. Le joueur est sorti sur une civière et en pleurs dimanche à Old Trafford face à Crystal Palace (défaite 2-0). Sa saison pourrait d'ores et déjà être terminée.

«Il sera indisponible pendant longtemps», a seulement déclaré l'entraîneur Ruben Amorim en conférence de presse. «Nous ne connaissons pas l'étendue de sa blessure, mais cela prendra du temps», a-t-il ajouté.