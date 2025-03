Le club anglais de Manchester United a dévoilé mardi des plans pour bâtir un nouveau stade de 100'000 places dans le quartier où se situe Old Trafford, leur enceinte historique depuis 115 ans, devenue vieillissante.

«Aujourd'hui marque le début d'une aventure incroyablement excitante vers la livraison de ce qui sera le meilleur stade de football du monde, au centre d'un Old Trafford régénéré», a commenté Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, dans un communiqué.

Le club du nord de l'Angleterre, lourdement endetté, n'a pas donné de détails concernant la financement nécessaire. Le coût du projet est estimé à deux milliards de livres sterling (2,37 milliards d'euros) et ses promoteurs ambitionnent de le réaliser en cinq ans.

Les dirigeants de Manchester United, en lien avec les autorités locales, travaillaient depuis plusieurs mois sur cette hypothèse et sur celle consistant à rénover Old Trafford.

«Notre stade actuel nous a brillamment servi au cours des 115 dernières années, mais il n'est plus à la hauteur des meilleures arènes du sport mondial», a ajouté Ratcliffe, actionnaire du club à près de 29%.

L'homme d'affaires britannique, fondateur du géant pétrochimique Ineos, a précisé que le nouveau stade «ultramoderne» sera construit «à quelques pas d'Old Trafford», ce qui permettra selon lui de préserver «l'essence» de ce lieu emblématique.

Manchester United est engagé dans une restructuration en profondeur depuis l'arrivée de Ratcliffe, ce qui a conduit notamment à la suppression de centaines de postes et à des coupes drastiques à tous les étages du club.

L'équipe masculine, dirigée par Ruben Amorim, enchaîne les résultats décevants cette saison et occupe la quatorzième place en championnat, à dix journées du terme.

Le groupe de supporters Manchester United Supporters Trust (Must) a accueilli la nouvelle de mardi avec circonspection, estimant qu'elle soulevait «probablement plus de questions qu'elle n'apporte de réponses claires».

«Cela fera-t-il grimper le prix des billets et fuir les supporters locaux ? Cela nuira-t-il à l'ambiance ? (...) Cela va-t-il alourdir le fardeau de la dette qui a freiné le club au cours des deux dernières décennies ? Cela entraînera-t-il une réduction des investissements dans l'équipe sportive à un moment où elle en a tant besoin ?», a réagi le Must.

La construction d'un nouveau stade s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large de «revitalisation» du quartier d'Old Trafford, à Manchester. Il s'agit d'un des projets les plus importants du genre en Angleterre depuis celui mené à Stratford, dans l'est de Londres, en vue des Jeux olympiques de 2012.

Le stade actuel d'Old Trafford, d'une capacité légèrement supérieure à 74'000 places, est le plus grand pour un club en Angleterre, largement devant celui de Tottenham, le Tottenham Hotspur Stadium (un peu plus de 62'000).