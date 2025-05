En déplacement sur le terrain du vingtième de Premier League, Manchester City n'a pu obtenir mieux qu'un match nul (0-0) à Southampton, samedi lors de la 35e journée du championnat.

Manuel Akanji (à droite) a fêté samedi sa première titularisation depuis début février et sa blessure. IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

A deux journées du terme de la saison, ce résultat est une mauvaise opération pour les Citizens dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Troisième avec 65 points, la formation de Pep Guardiola doit finir dans les cinq premiers, mais reste sous la menace de Newcastle et Chelsea (63 pts), Nottingham Forest (61) et Aston Villa (60), qui doivent encore jouer samedi et dimanche.

Akanji de retour dans le onze

Par ailleurs, cette rencontre a été marquée par la première titularisation de Manuel Akanji depuis sa blessure en février passé. Après trois brèves apparitions lors des trois dernières parties en championnat, le défenseur suisse n’avait plus figuré dans le onze de départ de Pep Guardiola depuis le barrage aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Il a disputé l’ensemble du match au coeur de la charnière centrale des Citizens.