L'Allemand Marco Rose sera l'entraîneur de Bournemouth la saison prochaine, a annoncé lundi le club anglais, actuel huitième de Premier League. Il succèdera à Andoni Iraola.

Marco Rose nommé entraîneur de Bournemouth. EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'actuel coach espagnol des Cherries a fait savoir la semaine dernière qu'il quitterait le club à la fin de la saison, après trois ans passés sur la côte sud de l'Angleterre.

Rose, 49 ans, qui a entraîné notamment le Borussia Dortmund (2021-22) et le RB Leipzig (2024-25), s'est engagé pour trois ans avec Bournemouth, a précisé le club dans un communiqué.

A cinq journées de la fin, Bournemouth occupe la huitième place du championnat, à égalité de points avec le sixième Chelsea et le septième Brentford. Le club vise une qualification européenne, la sixième place étant qualificative pour la Ligue Europa.