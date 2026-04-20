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Premier League Marco Rose succède à Iraola sur le banc de Bournemouth

ATS

20.4.2026 - 20:08

L'Allemand Marco Rose sera l'entraîneur de Bournemouth la saison prochaine, a annoncé lundi le club anglais, actuel huitième de Premier League. Il succèdera à Andoni Iraola.

Marco Rose nommé entraîneur de Bournemouth.
Marco Rose nommé entraîneur de Bournemouth.
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.04.2026, 20:08

L'actuel coach espagnol des Cherries a fait savoir la semaine dernière qu'il quitterait le club à la fin de la saison, après trois ans passés sur la côte sud de l'Angleterre.

Rose, 49 ans, qui a entraîné notamment le Borussia Dortmund (2021-22) et le RB Leipzig (2024-25), s'est engagé pour trois ans avec Bournemouth, a précisé le club dans un communiqué.

A cinq journées de la fin, Bournemouth occupe la huitième place du championnat, à égalité de points avec le sixième Chelsea et le septième Brentford. Le club vise une qualification européenne, la sixième place étant qualificative pour la Ligue Europa.

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