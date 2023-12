Cette saison, «nous sommes notre pire ennemi», a déclaré vendredi l'entraîneur Mauricio Pochettino, appelant sa «jeune équipe» de Chelsea à «davantage se concentrer» sur elle-même et à devenir «plus mature».

💬 - Mauricio #Pochettino :



"Nous devons penser à la qualification en #LDC, ça va être dur, mais nous devons nous concentrer au jour le jour. C'est ce sur quoi nous avons travaillé cette semaine.



Nous sommes notre pire ennemi. Nous devons nous concentrer sur nous. Dans ce… pic.twitter.com/Jf2OcEyoqL — 100% Blues (@100B_Chelsea) December 1, 2023

Dixième au classement, Chelsea reste sur une défaite 4-1 à Newcastle avant d'accueillir dimanche (15h00) Brighton, deux mois après avoir éliminé les «Seagulls» en coupe de la Ligue.

Pour Pochettino, cette victoire n'est qu'un lointain souvenir qui ne sera d'aucune aide ce week-end en Premier League: «Nous sommes notre propre ennemi. D'accord, on va faire attention à eux, mais actuellement on doit davantage se concentrer sur nous-mêmes».

L'entraîneur de Chelsea s'était montré «en colère et déçu» après le revers à Newcastle, sa plus lourde défaite sur le banc des «Blues», alors que ses joueurs restaient sur une victoire contre Tottenham (4-1) et un nul spectaculaire contre Manchester City (4-4).

«Nous avons laissé tomber notre club, c'était notre responsabilité en tant qu'équipe», a-t-il commenté vendredi, reconnaissant avoir été «plus dur» que d'habitude avec ses joueurs. «Nous sommes une jeune équipe, parfois il faut être dur avec eux pour apprendre, parfois il faut être gentil».

«Peut-être que notre approche était mauvaise et on endosse la responsabilité. Nous avons pris la semaine pour nous rendre compte des choses que nous devions améliorer, pour être plus cohérents, plus matures», a dit l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.

Il est encore possible de terminer le championnat parmi les quatre premières places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, a estimé Pochettino, ajoutant que son esprit était toutefois tourné ailleurs pour l'heure.

«C'est mathématique. Je pense qu'on doit penser que c'est réaliste», a-t-il dit. Mais, selon lui, «ce n'est pas important maintenant de regarder la fin de saison, mais plutôt de regarder la marche à suivre et de s'améliorer chaque jour. C'est le plus difficile, se concentrer sur aujourd'hui et pas demain».