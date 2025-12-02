  1. Clients Privés
Arne Slot «Salah n'était pas content de ne pas être titulaire, c'est normal»

Clara Francey

2.12.2025

L'ailier star Mohamed Salah «n'était pas content» d'être remplaçant le week-end dernier mais c'est une «réaction normale» et il est resté «ce grand professionnel» irréprochable dans la vie de groupe, a déclaré mardi l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot.

Agence France-Presse

02.12.2025, 12:11

Le Néerlandais a choisi de sortir l'Egyptien du «onze» de départ contre West Ham (2-0) dimanche, ce qu'il n'avait jamais fait en Premier League, un changement motivé par les mauvais résultats actuels de l'équipe et les performances décevantes de l'attaquant.

«Il n'était pas content de ne pas être titulaire, mais il n'était pas le seul», a commenté Slot à la veille de recevoir Sunderland, mercredi à Anfield. «C'était une réaction normale de la part d'un joueur qui a le niveau pour jouer – et je le dis modestement car il a été si exceptionnel pour ce club et le sera encore à l'avenir».

«La manière dont il s'est comporté était à la hauteur de ce qu'on attend d'un tel professionnel: il a soutenu ses coéquipiers et s'est montré exemplaire le jour même et hier à l'entraînement», a prolongé l'entraîneur.

Sans Salah, resté sur le banc toute la rencontre, Liverpool a offert une prestation plus équilibrée qu'à l'accoutumée. Le milieu Dominik Szobozslai, notamment, s'est montré précieux sur le côté droit dans l'aspect offensif, un des points faibles de l'Egyptien.

Premier League. Arsenal accroché par Chelsea, Liverpool revit contre West Ham

Premier LeagueArsenal accroché par Chelsea, Liverpool revit contre West Ham

Slot a néanmoins insisté sur la force de travail de Salah, tellement «discipliné» au quotidien, et sur son attitude irréprochable: «qu'il joue bien, qu'il ne joue pas bien, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, il sera toujours ce grand professionnel».

L'ailier de 33 ans rejoindra sa sélection nationale le 15 décembre dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations, a-t-il par ailleurs indiqué.

Avant la victoire à West Ham, Liverpool restait sur six défaites en sept matches de Premier League. Le champion d'Angleterre en titre est huitième, mais à trois points seulement du podium, avant la 14e journée.

