Mo Salah sacré joueur de l'année pour la troisième fois

Mohamed Salah a été sacré joueur de l'année en Premier League mardi. L'attaquant vedette de Liverpool est le premier joueur à remporter trois fois ce titre décerné par l'Association des footballeurs professionnels (PFA).

L'Égyptien sort d'une saison florissante avec un 20e titre de champion d'Angleterre conquis par les Reds et un total personnel de 29 buts et 18 passes décisives. Il avait déjà été sacré joueur de l'année lors des saisons 2017/18 et 2021/22.

Ces derniers mois, le joueur de 33 ans a également reçu deux autres prix du joueur de l'année, décernés l'un par l'Association des journalistes de football et l'autre par la Premier League.

Outre Salah, l'équipe de l'année 2024/25 de la PFA Premier League compte plusieurs joueurs de Liverpool: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister. Le défenseur hongrois Milos Kerkez, qui a rejoint les Reds en juin en provenance de Bournemouth, complète la liste tout comme le trio d'Arsenal composé de William Saliba, Gabriel Magalhaes et Declan Rice.

Mariona Caldentey joueuse de l'année

Matz Sels et Chris Wood y figurent également après leur belle saisons à Nottingham Forest (7e de Premier League), tandis que l'attaquant de Newcastle Alexander Isak, qui souhaite quitter le club, figure dans l'équipe après avoir terminé deuxième meilleur buteur derrière Salah.

Morgan Rogers, d'Aston Villa, a lui été élu jeune joueur de l'année par la PFA après une saison exceptionnelle qui a vu le milieu offensif faire ses débuts en équipe nationale d'Angleterre. L'Espagnole Mariona Caldentey, d'Arsenal, a remporté le titre de joueuse de l'année après avoir pris part à la victoire des Gunners en Ligue des champions.