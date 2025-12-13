  1. Clients Privés
Premier League Mo Salah délivre un assist, le dernier avec les Reds ?

ATS

13.12.2025 - 18:02

En disgrâce ces dernières semaines, Mo Salah a retrouvé le terrain lors du succès 2-0 de Liverpool à Anfield Road face à Brighton. Mais l’homme du match fut Hugo Etike, auteur d’un doublé.

Keystone-SDA

13.12.2025, 18:02

13.12.2025, 18:20

Le Français a ouvert le score à la 1ère minute après une erreur de relance adverse avant de signer le 2-0 à l’heure de jeu sur un corner botté par Mo Salah. Sur le banc au coup d’envoi, l’Egyptien avait remplacé Joe Gomez blessé à la 26e.

Premier League. Réintégré mais pas titulaire : Salah sur le banc à Liverpool

Premier LeagueRéintégré mais pas titulaire : Salah sur le banc à Liverpool

Cette rencontre contre Brighton fut peut-être la dernière disputée par Mo Salah sous les couleurs de Liverpool. L’Egyptien s’apprête, en effet, de rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Et il n’est pas impossible qu’un transfert en Arabie saoudite se finalise durant le tournoi pour l'ancien joueur du FC Bâle.

