Newcastle a renvoyé Ipswich (3-0) en deuxième division et repris de l'élan en Premier League, confortant sa place sur le podium avec une courte avance notamment sur Chelsea, vainqueur d'Everton (1-0) sans marge.

Alexander Isak laissant éclater sa joie. AP

AFP Melchior Cordonier

Les places pour la Ligue des champions sont très disputées dans la dernière ligne droite et aucun des concurrents n'a dérapé ce week-end, la victoire de Newcastle (3e, 62 pts) suivant celles de Manchester City (4e, 61 pts) et de Chelsea (5e, 60 pts).

Nottingham Forest (6e, 60 pts) se retrouve en dehors du Top-5 qualificatif à cause d'une différence de buts inférieure aux Blues, mais il lui suffira d'un match nul jeudi contre Brentford pour le réintégrer.

Dans le bas de tableau, en revanche, il n'y a plus aucun suspense: Ipswich va retourner en Championship un an après l'avoir quitté, en compagnie des autres promus de l'été dernier Leicester et Southampton.

Le mince espoir des Tractor Boys s'est envolé à St James' Park, où ils ont longtemps évolué en infériorité numérique. Tout est devenu plus dur après l'expulsion de Ben Johnson, averti pour une simulation (30e) puis pour une faute largement évitable (37e).

Newcastle a ensuite concrétisé sa domination sur un penalty d'Alexander Isak (45e+5, 1-0) puis deux coups de tête, celui du grand Dan Burn (56e, 2-0) et celui du jeune entrant William Osula (80e, 3-0).

Wolverhampton, l'incroyable redressement

L'équipe de l'entraîneur Eddie Howe, de retour sur le banc samedi après avoir été amoindri par une pneumonie, regoûte à la victoire une semaine après avoir trébuché 4-1 chez Aston Villa.

Cela permet aux Magpies de tenir à distance Chelsea, petit vainqueur d'Everton plus tôt dans l'après-midi.

Les Londoniens l'ont emporté grâce à un but de Nicolas Jackson (27e, 1-0), le premier depuis mi-décembre pour l'avant-centre sénégalais. Le gardien Robert Sanchez a empêché une mauvaise surprise en fin de match avec un arrêt salvateur (87e).

Ne pas réussir à tuer le match, «cela s'est produit à plusieurs reprises cette saison», a reconnu l'entraîneur Enzo Maresca. «En seconde période, nous avons un peu baissé de régime, mais dans l'ensemble, nous avons mérité de gagner», a ajouté l'Italien auprès de la BBC.

La victoire à Stamford Bridge était impérative avant quatre derniers matches ultra relevés contre Liverpool, Newcastle, Manchester United et Nottingham Forest.

Dans l'après-midi, Brighton a soufflé West Ham 3 à 2 avec deux derniers buts tardifs (89e et 90e+2), tandis que Wolverhampton a infligé un nouvelle défaite à Leicester (3-0).

Il s'agit de la sixième victoire consécutive pour les Wolves, eux qui n'en avaient enregistré que six lors des 28 matches précédents cette saison. En position de relégables fin janvier, ils sont treizièmes.

Dimanche, le leader Liverpool sera sacré champion d'Angleterre s'il ne perd pas contre Tottenham à Anfield.