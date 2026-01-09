Newcastle espère que Fabian Schär pourra rejouer avant la fin de la saison. Le manager Eddie Howe l'a déclaré en conférence de presse avant le match de FA Cup contre Bournemouth.

Newcastle espère que Fabian Schär rejouera avant la fin de la saison. IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA ATS

Schär (34 ans) s'est blessé à une cheville mercredi en Premier League contre Leeds. «Ce n'est pas trop grave, ou plutôt pas aussi grave qu'initialement craint. Il y a une blessure, mais pas de fracture. On pense que le ligament est touché. Il va consulter un spécialiste ces prochains jours afin d'avoir des réponses définitives», a dit Eddie Howe.

«Pour le moment, nous sommes confiants sur le fait que Fabian pourra rejouer avant la fin de la saison», a-t-il encore ajouté. Ancien international suisse (86 sélections, 8 buts), Schär évolue à Newcastle depuis l'été 2018. Formé à Wil, il a ensuite joué à Bâle, Hoffenheim et Deportivo La Corogne avant de rejoindre les Magpies pour qui il a inscrit 22 buts en 239 apparitions.