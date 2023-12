Newcastle a concédé une défaite d'une large ampleur 3-0 sur le terrain d'Everton, pourtant mal classé. Fabian Schär et la défense des Magpies ont vécu une soirée cauchemardesque.

Large défaite pour Newcastle face à Everton. KEYSTONE

A moins d'une semaine d'un match décisif contre l'AC Milan en Ligue des champions, Newcastle a tout, sauf rassuré. Les coéquipiers de Guimaraes ont été largement dominés par Everton, qui occupait la 18e place avant cette soirée.

Deux erreurs de Kieran Trippier ont favorisé le succès d'Everton, mais Schär n'est pas paru à son avantage non plus. Le Thurgovien avait été touché à la tête juste avant la fin de la première période, mais il avait repris ses esprits et terminé le match sur le terrain.

Avec cette défaite, Newcaste reste collé à la 7e place à 10 points du leader Arsenal.

ats