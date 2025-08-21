  1. Clients Privés
Mercato C’est officiel, Noah Okafor atterrit à son tour en Angleterre

ATS

21.8.2025 - 13:29

Après Granit Xhaka et Dan Ndoye, un troisième international suisse rejoint la Premier League cet été. Noah Okafor a signé un contrat de quatre ans avec Leeds United, a annoncé le néo-promu. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros.

Keystone-SDA

21.08.2025, 13:29

L'attaquant de 25 ans évoluait depuis deux ans en Serie A italienne, après s'être révélé sous les couleurs de Salzbourg et en ayant vu son transfert à Leipzig échouer durant le dernier mercato hivernal. Mais il n'est parvenu à s'imposer ni au Milan AC, où il s'était initialement engagé jusqu'en 2028, ni à Naples.

Auteur de 7 buts en championnat sous le maillot du club lombard entre l'été 2023 et l'hiver 2024/25, Okafor (24 sélections en équipe de Suisse) n'est pas parvenu à se relancer à Naples malgré la quête du Scudetto. Il n'a eu droit qu'à quatre courtes apparitions en Serie A depuis son arrivée en février, et n'a pas trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs.

Face aux critiques en Suisse. Noah Okafor : «Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays»

Face aux critiques en SuisseNoah Okafor : «Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays»

Noah Okafor – qui a néanmoins brillé avec le Milan AC lors de la préparation estivale – rejoint un club aux ambitieux plus mesurées. Vainqueur du Championship (2e division) en 2024/25, Leeds United – que devrait prochainement quitter le Vaudois Isaac Schmidt – a pour objectif premier le maintien dans l'élite.

