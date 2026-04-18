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Premier League Noah Okafor affiche une forme resplendissante

ATS

18.4.2026 - 18:37

Noah Okafor tient la grande forme à moins de deux mois du début de la Coupe du monde.

Noah Okafor a inscrit trois buts cette semaine
Noah Okafor a inscrit trois buts cette semaine
ATS

Keystone-SDA

18.04.2026, 18:37

18.04.2026, 19:21

Auteur d'un doublé décisif lundi sur la pelouse de Manchester United (victoire 2-1), l'international suisse de Leeds United a marqué son troisième but de la semaine samedi.

Le Bâlois, laissé au repos lors du récent rassemblement de l'équipe nationale en raison d'une légère blessure, a inscrit le 2-0 au cours d'un match remporté 3-0 face à la lanterne rouge Wolverhampton. Il a trouvé la faille sur un tir du pied droit, au terme d'une contre-attaque, à la 20e minute.

Noah Okafor affiche désormais sept réussites à son compteur 2025/26 en Premier League. Son équipe de Leeds, 15e du classement, s'éloigne par ailleurs de la zone dangereuse grâce à ce quatrième match consécutif sans défaite en championnat.

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