Noah Okafor a débloqué son compteur en Premier League. L'attaquant bâlois, arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, a marqué le troisième but de Leeds lors de la victoire 3-1 à Wolverhampton samedi.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Bien servi par son coéquipier allemand Anton Stach, qui venait de transformer avec brio un coup-franc direct (39e), Noah Okafor a conclu une contre-attaque en marquant du pied gauche (45e). Il n'avait plus fait trembler les filets en match officiel depuis le 17 août 2024.

Okafor, qui n'a plus été convoqué en équipe de Suisse depuis novembre 2024, a rendu la confiance que lui accorde Daniel Farke, l'entraîneur allemand de Leeds, depuis son arrivée en Angleterre. Il avait fêté sa première titularisation avec les Whites samedi dernier contre Fulham.

A Burnley, Nottingham Forest et Dan Ndoye ont eux été tenus en échec (1-1). L'équipe de l'attaquant vaudois a très vite ouvert le score (2e Williams), mais a vu les Clarets égaliser à la 20e (Anthony). Titularisé par son nouveau coach Ange Postecoglou, Ndoye a cédé sa place à la 76e.