  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Noah Okafor retrouve enfin la lumière après une longue disette

Nicolas Larchevêque

20.9.2025

Noah Okafor a débloqué son compteur en Premier League. L'attaquant bâlois, arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, a marqué le troisième but de Leeds lors de la victoire 3-1 à Wolverhampton samedi.

Noah Okafor a débloqué son compteur en Premier League.
Noah Okafor a débloqué son compteur en Premier League.
IMAGO/Sportsphoto

Keystone-ATS

20.09.2025, 18:09

Bien servi par son coéquipier allemand Anton Stach, qui venait de transformer avec brio un coup-franc direct (39e), Noah Okafor a conclu une contre-attaque en marquant du pied gauche (45e). Il n'avait plus fait trembler les filets en match officiel depuis le 17 août 2024.

Okafor, qui n'a plus été convoqué en équipe de Suisse depuis novembre 2024, a rendu la confiance que lui accorde Daniel Farke, l'entraîneur allemand de Leeds, depuis son arrivée en Angleterre. Il avait fêté sa première titularisation avec les Whites samedi dernier contre Fulham.

A Burnley, Nottingham Forest et Dan Ndoye ont eux été tenus en échec (1-1). L'équipe de l'attaquant vaudois a très vite ouvert le score (2e Williams), mais a vu les Clarets égaliser à la 20e (Anthony). Titularisé par son nouveau coach Ange Postecoglou, Ndoye a cédé sa place à la 76e.

Premier League. Liverpool maître du derby et reçu cinq sur cinq

Premier LeagueLiverpool maître du derby et reçu cinq sur cinq

Les plus lus

La TVA devrait être relevée pour la sixième fois
Stan Wawrinka jette l’éponge juste avant sa demi-finale
«Les grandes fortunes» doivent être «mises à contribution» pour le budget 2026
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais