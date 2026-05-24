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Mohamed Salah «Non, je ne reviendrai pas à Liverpool, je vais être très loin d'ici»

Clara Francey

24.5.2026

«L'amour des supporters, c'est ce qui compte le plus pour moi», a déclaré l'attaquant star Mohamed Salah, dimanche en refermant neuf ans d'une période riche en trophées avec Liverpool.

Agence France-Presse

24.05.2026, 23:00

L'Egyptien a délivré une dernière passe décisive contre Brentford (1-1) avant de quitter la pelouse d'Anfield sous l'ovation du public. Il y est revenu après la rencontre et a versé quelques larmes face aux supporters qui chantaient l'hymne du club, «You'll Never Walk Alone», en son honneur.

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«Je regarde en arrière et je me demande si j'aurais voulu plus que ce que j'ai accompli ? Pas vraiment. Collectivement et individuellement, on a tout gagné», a-t-il déclaré sur Sky Sports.

«La chose la plus importante, quand on s'en va, c'est de pouvoir voir ce que l'on voit aujourd'hui: les supporters apprécient ce que tu as fait pour le club. (...) L'amour des supporters, c'est ce qui compte le plus pour moi», a-t-il ajouté.

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L'ailier de 33 ans a affirmé qu'il ne reviendrait pas à Liverpool, alors que son futur club n'est pas encore connu. «Non, je ne reviendrai pas, je vais être très loin d'ici», a-t-il répondu en souriant. «J'aime tout ici, franchement. J'espère que l'équipe restera à notre niveau actuel, à se battre pour tout. C'est ce qu'on a fait pendant les dix dernières années».

Arrivé de l'AS Rome en 2017, Salah a remporté neuf titres avec Liverpool, dont deux en Premier League et un autre en Ligue des champions.

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