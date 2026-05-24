«L'amour des supporters, c'est ce qui compte le plus pour moi», a déclaré l'attaquant star Mohamed Salah, dimanche en refermant neuf ans d'une période riche en trophées avec Liverpool.

An emotional moment in front of the Kop for Mohamed Salah 🥺 pic.twitter.com/bTPMZ5JdKf — Premier League (@premierleague) May 24, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

L'Egyptien a délivré une dernière passe décisive contre Brentford (1-1) avant de quitter la pelouse d'Anfield sous l'ovation du public. Il y est revenu après la rencontre et a versé quelques larmes face aux supporters qui chantaient l'hymne du club, «You'll Never Walk Alone», en son honneur.

«Je regarde en arrière et je me demande si j'aurais voulu plus que ce que j'ai accompli ? Pas vraiment. Collectivement et individuellement, on a tout gagné», a-t-il déclaré sur Sky Sports.

«La chose la plus importante, quand on s'en va, c'est de pouvoir voir ce que l'on voit aujourd'hui: les supporters apprécient ce que tu as fait pour le club. (...) L'amour des supporters, c'est ce qui compte le plus pour moi», a-t-il ajouté.

L'ailier de 33 ans a affirmé qu'il ne reviendrait pas à Liverpool, alors que son futur club n'est pas encore connu. «Non, je ne reviendrai pas, je vais être très loin d'ici», a-t-il répondu en souriant. «J'aime tout ici, franchement. J'espère que l'équipe restera à notre niveau actuel, à se battre pour tout. C'est ce qu'on a fait pendant les dix dernières années».

Arrivé de l'AS Rome en 2017, Salah a remporté neuf titres avec Liverpool, dont deux en Premier League et un autre en Ligue des champions.