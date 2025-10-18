  1. Clients Privés
Premier League Nottingham Forest s’enfonce : le coach viré, Dan Ndoye rétrogradé

Nicolas Larchevêque

18.10.2025

Ange Postecoglu (60 ans) sera resté 39 jours seulement manager de Nottingham Forest. Le technicien a été limogé après la défaite à domicile 3-0 contre Chelsea lors de la 8e journée de Premier League. Le club où évolue Dan Ndoye, qui n’a pas été aligné pour la première fois de la saison, est désormais proche de tomber dans la zone de relégation.

Ange Postecoglou a été remercié dans la foulée de la défaite contre Chelsea.
Ange Postecoglou a été remercié dans la foulée de la défaite contre Chelsea.
KEYSTONE

Agence France-Presse

18.10.2025, 15:56

18.10.2025, 16:10

L'actuel 17e de Premier League a évoqué «une série de résultats et de performances décevants» pour justifier le limogeage «avec effet immédiat» de l'Australien. En huit matches avec le club des Midlands toutes compétitions confondues depuis sa nomination le 9 septembre, Postecoglu n'a pas fêté le moindre succès. Sa position est donc vite devenue intenable et il a été écarté après... 39 jours ! Il s'agit du règne le plus court de l'histoire de la Premier League.

Le club des Midlands était dixième quand l'Australien a pris la succession de Nuno Espirito Santo, limogé en raison de désaccords avec le propriétaire grec Evangelos Marinakis. Quatre défaites et un match nul plus tard, il est 17e avec cinq points. Il pourrait basculer dans la zone rouge durant cette huitième journée de championnat en fonction des résultats de Burnley (18e, 4 pts) et West Ham (19e, 4 pts) où officie désormais Nuno.

Premier League. Un nouvel entraîneur pour Dan Ndoye à Nottingham Forest

Premier LeagueUn nouvel entraîneur pour Dan Ndoye à Nottingham Forest

Forest a pourtant montré un visage offensif samedi en première période mais il a gâché plusieurs occasions franches, notamment par Morgan Gibbs-White (19e). Lancé à la mi-temps, Igor Jesus a joué de malchance sur une frappe repoussée par la barre transversale puis un poteau (70e).

Chelsea s'est montré plus tranchant et précis offensivement, notamment l'ailier Pedro Neto qui a délivré une passe décisive et marqué le deuxième but en l'espace de quatre minutes au retour de la pause. Le Portugais a déposé un adversaire côté gauche avant d'adresser un centre parfait pour la tête de Josh Acheampong (49e, 1-0). Il a ensuite tiré en force un coup franc que Matz Sels n'a pas réussi à repousser (52e, 2-0).

Sur le troisième but, le gardien belge a dégagé au poing un corner mais Reece James a bien suivi (84e, 3-0).

Dan Ndoye relégué sur le banc

Des supporters de Nottingham ont quitté le City Ground après ce troisième but tandis que ceux de Chelsea avait déjà promis à Postecoglou un limogeage imminent en reprenant le chant habituel «You're getting sacked in the morning» («Tu te fais virer demain matin»).

A noter encore que, pour la première fois de l’exercice, Dan Ndoye ne figurait pas dans le onze de départ. L’ailier vaudois de l’équipe de Suisse a assisté à la défaite des siens depuis le banc.

