Premier League Nottingham Forest limoge son entraîneur Nuno Espirito Santo

ATS

9.9.2025 - 07:18

Nuno Espirito Santo a été limogé mardi par Nottingham Forest. Le technicien portugais a passé 21 mois comme coach du club de Premier League, où évolue depuis cet été l'attaquant vaudois Dan Ndoye.

Nuno Espirito Santo n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest.
Nuno Espirito Santo n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest.
IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA

09.09.2025, 07:18

09.09.2025, 07:26

Nottingham Forest «remercie Nuno pour sa contribution pendant une période très fructueuse au City Ground, en particulier pour son rôle lors de la saison 2024/25, qui restera à jamais gravée dans l'histoire du club», a-t-il déclaré dans un communiqué publié peu après minuit.

Nuno est le premier entraîneur de Premier League à perdre son poste cette saison, deux semaines après avoir admis que ses relations avec le propriétaire du club, Evangelos Marinakis, s'étaient détériorées. «Notre relation a changé et nous ne sommes plus aussi proches. Tout le monde au club devrait être solidaire, mais ce n'est pas le cas», a-t-il déclaré à ce sujet.

Le Portugais de 51 ans avait pris les rênes de l'équipe en décembre 2023. Succédant à Steve Cooper, il avait réussi à la sauver de la relégation. La saison dernière, Nottingham Forest a terminé septième de la Premier League, son meilleur classement depuis la saison 1994/95.

Le club, 10e après trois journées de championnat, a aussi pu prendre la place normalement attribuée à Crystal Palace en Europa League. Le club londonien a en effet été rétrogradé par l'UEFA en Conference League au nom de la règle de la multipropriété.

Selon les médias britanniques, des discussions ont été entamées pour nommer rapidement un successeur. L'ex-entraîneur de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, figure parmi les candidats.

