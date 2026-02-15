  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Nottingham confirme l'arrivée de son 4e entraîneur de la saison

ATS

15.2.2026 - 15:15

Dan Ndoye va connaître déjà un quatrième entraîneur cette saison à Nottingham Forest. Le club a nommé le Portugais Vitor Pereira (57 ans) jusqu'au terme de la saison 2026/27.

Keystone-SDA

15.02.2026, 15:15

Actuel 17e de Premier League, avec trois points d'avance sur le premier relégable, Nottingham Forest traverse un exercice difficile. Pereira succède à Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou et Sean Dyche, qui a été limogé dans la nuit de mercredi à jeudi dans la foulée d'un match nul contre Wolverhampton, lanterne rouge du championnat.

Premier League. Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Premier LeagueNottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Depuis son arrivée à Forest en début de saison en provenance de Bologne, Dan Ndoye a marqué deux buts. L'attaquant suisse en a inscrit un en championnat et un en Europa League.

Les plus lus

Panique sur l'autoroute A1 : des mineurs roulent à 250 km/h
«Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»
De fortes chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse
Mort de Quentin : La France insoumise sous le feu des critiques
Suivez le derby Lausanne - Servette en direct
L’équipe suisse enrage après le geste «inutile» d’un adversaire