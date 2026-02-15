Dan Ndoye va connaître déjà un quatrième entraîneur cette saison à Nottingham Forest. Le club a nommé le Portugais Vitor Pereira (57 ans) jusqu'au terme de la saison 2026/27.
Actuel 17e de Premier League, avec trois points d'avance sur le premier relégable, Nottingham Forest traverse un exercice difficile. Pereira succède à Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou et Sean Dyche, qui a été limogé dans la nuit de mercredi à jeudi dans la foulée d'un match nul contre Wolverhampton, lanterne rouge du championnat.
Depuis son arrivée à Forest en début de saison en provenance de Bologne, Dan Ndoye a marqué deux buts. L'attaquant suisse en a inscrit un en championnat et un en Europa League.