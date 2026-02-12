  1. Clients Privés
Premier League Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

ATS

12.2.2026 - 06:45

L'international suisse Dan Ndoye va découvrir un nouveau coach. L'entraîneur de Nottingham Forest Sean Dyche a en effet été limogé mercredi après un match nul décevant contre Wolverhampton qui laisse les «Tricky Trees» proches de la zone de relégation (17e place).

Coach de Nottingham Forest, Sean Dyche a été viré mercredi soir.
Coach de Nottingham Forest, Sean Dyche a été viré mercredi soir.
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 06:45

12.02.2026, 07:16

«Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal», a déclaré le club dans un communiqué. «Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir.»

Le match nul 0-0 à domicile contre Wolverhampton, dernier du classement, laisse Nottingham Forest avec seulement trois points d'avance sur West Ham (18e). Le propriétaire de Nottingham, Evangelos Marinakis, a déjà limogé cette saison deux autres entraîneurs: Nuno Espirito Santo en septembre, et Ange Postecoglou en octobre, après seulement un mois et neuf jours, dans la foulée d'une défaite contre Chelsea (3-0).

Premier League. «Okaformidable» : deuxième but consécutif pour le Suisse !

Premier League«Okaformidable» : deuxième but consécutif pour le Suisse !

