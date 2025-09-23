L'entraîneur Pep Guardiola a «retrouvé beaucoup de choses» qui ont fait la force de Manchester City dans le passé, à commencer par «un état d'esprit incroyable», a-t-il assuré mardi.

Pep Guardiola a «retrouvé beaucoup de choses» qui ont fait la force de Manchester City dans le passé. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le champion d'Europe 2023 a connu de fortes turbulences la saison dernière, entre l'absence sur blessure de Rodri et les multiples déceptions sportives, principalement en Ligue des champions (élimination en barrages) et en Premier League (troisième).

L'exercice 2025-2026 a débuté avec deux défaites en trois matches mais, depuis, l'équipe s'est reprise dans le derby contre Manchester United (3-0) et contre Naples (2-0) en coupe d'Europe, avant un match nul contre Arsenal (1-1) dimanche à Londres.

«Depuis mon début de carrière, tout ce que je demande à mes joueurs c'est de tout donner sur le terrain. La saison dernière, nous ne l'avons pas fait à certains moments, et cette saison, surtout depuis Manchester United, nous commençons à retrouver beaucoup de choses qui définissent notre équipe depuis de nombreuses années», a affirmé Guardiola.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a récolté des titres à la pelle depuis son arrivée en 2016 à Manchester City, dont six en Premier League et un en Ligue des champions. «Nous avons retrouvé beaucoup de choses que nous avions perdues la saison dernière. Nous avons un état d'esprit incroyable», a-t-il insisté.

«Nous ne pouvons pas jouer toute la saison comme ça»

A l'Emirates dimanche, son équipe a marqué très tôt et adopté ensuite une tactique ultra-défensive, sans pouvoir empêcher l'égalisation dans le temps additionnel. «Bien sûr, nous ne pouvons pas jouer toute la saison comme nous l'avons fait. Et nous ne le voulons pas. Mais je dois rendre hommage à Arsenal, un adversaire incroyable, puissant», a-t-il dit. Après tout c'était à l'extérieur, contre un demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, «je veux célébrer ce point (obtenu)».

«Oui, nous aurions pu faire de meilleurs choix, et nous le ferons. Oui, nous aurions pu mieux jouer avec le ballon, et nous le ferons. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'état d'esprit dont nous avons fait preuve cette semaine», a ajouté Guardiola.

Manchester City se déplace à Huddersfield (3e div.) mercredi en coupe de la Ligue, accueille Burnley samedi en championnat puis se déplace à Monaco en milieu de semaine prochaine en Ligue des champions.