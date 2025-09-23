  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pep Guardiola «Nous avons retrouvé beaucoup de choses perdues»

Nicolas Larchevêque

23.9.2025

L'entraîneur Pep Guardiola a «retrouvé beaucoup de choses» qui ont fait la force de Manchester City dans le passé, à commencer par «un état d'esprit incroyable», a-t-il assuré mardi.

Pep Guardiola a «retrouvé beaucoup de choses» qui ont fait la force de Manchester City dans le passé.
Pep Guardiola a «retrouvé beaucoup de choses» qui ont fait la force de Manchester City dans le passé.
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.09.2025, 15:59

Le champion d'Europe 2023 a connu de fortes turbulences la saison dernière, entre l'absence sur blessure de Rodri et les multiples déceptions sportives, principalement en Ligue des champions (élimination en barrages) et en Premier League (troisième).

L'exercice 2025-2026 a débuté avec deux défaites en trois matches mais, depuis, l'équipe s'est reprise dans le derby contre Manchester United (3-0) et contre Naples (2-0) en coupe d'Europe, avant un match nul contre Arsenal (1-1) dimanche à Londres.

Premier League. Liverpool reçu cinq sur cinq, match fou à Manchester

Premier LeagueLiverpool reçu cinq sur cinq, match fou à Manchester

«Depuis mon début de carrière, tout ce que je demande à mes joueurs c'est de tout donner sur le terrain. La saison dernière, nous ne l'avons pas fait à certains moments, et cette saison, surtout depuis Manchester United, nous commençons à retrouver beaucoup de choses qui définissent notre équipe depuis de nombreuses années», a affirmé Guardiola.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a récolté des titres à la pelle depuis son arrivée en 2016 à Manchester City, dont six en Premier League et un en Ligue des champions. «Nous avons retrouvé beaucoup de choses que nous avions perdues la saison dernière. Nous avons un état d'esprit incroyable», a-t-il insisté.

«Nous ne pouvons pas jouer toute la saison comme ça»

A l'Emirates dimanche, son équipe a marqué très tôt et adopté ensuite une tactique ultra-défensive, sans pouvoir empêcher l'égalisation dans le temps additionnel. «Bien sûr, nous ne pouvons pas jouer toute la saison comme nous l'avons fait. Et nous ne le voulons pas. Mais je dois rendre hommage à Arsenal, un adversaire incroyable, puissant», a-t-il dit. Après tout c'était à l'extérieur, contre un demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, «je veux célébrer ce point (obtenu)».

«Oui, nous aurions pu faire de meilleurs choix, et nous le ferons. Oui, nous aurions pu mieux jouer avec le ballon, et nous le ferons. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'état d'esprit dont nous avons fait preuve cette semaine», a ajouté Guardiola.

Manchester City se déplace à Huddersfield (3e div.) mercredi en coupe de la Ligue, accueille Burnley samedi en championnat puis se déplace à Monaco en milieu de semaine prochaine en Ligue des champions.

Les plus lus

«Vos pays vont droit en enfer» : Trump cingle l’Europe devant l’ONU
Découvre la prime maladie 2026 la plus basse dans ta commune
Pneus d’hiver passés au crible : le TCS dévoile des résultats effarants !
Hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF