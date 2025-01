Manchester City a mené 2-0 à Brentford puis s'est fait rejoindre à 2-2 avec un dernier but encaissé dans le temps additionnel, mardi en Premier League à Brentford. Une nouvelle déception dans une saison galère. De son côté, Liverpool a une fois de plus été contrarié par Nottingham Forest (1-1).

Nouvelle déconvenue pour Pep Guardiola et son équipe. KEYSTONE

AFP ATS

Manchester City, quadruple champion d'Angleterre en titre, a pris le large sur un doublé de Phil Foden (66e, 78e) avant de s'incliner devant Yoane Wissa (82e, 2-1) et Christian Norgaard (92e, 2-2).

L'équipe de Pep Guardiola reste 6e au classement avec 35 points, comme Newcastle (5e, 35 pts) qui a joué un match en moins. Chelsea (4e, 37 pts) conserve deux unités de plus après son match nul, aussi arraché dans le temps additionnel, mardi à domicile contre Bournemouth (2-2).

🔥 REECE JAMES QUI ÉGALISE SUR COUP FRANC DANS LE TEMPS ADDITIONNEL POUR LES BLUES !#CHEBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/mHetT7wDzm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 14, 2025

De son côté, Nottingham Forest, surprenant deuxième de Premier League, a de nouveau freiné Liverpool (1-1), mardi à domicile, quatre mois après avoir infligé à l'actuel leader sa seule défaite de la saison en championnat. Liverpool (1er, 47 pts) conserve six points d'avance, et un match en plus à jouer, sur Nottingham (2e, 41 pts) qui prend la deuxième place en attendant le match d'Arsenal (3e, 40 pts) contre Tottenham mercredi.

Dans son City Ground, l'équipe dirigée par Nuno Espirito Santo a pris les devants rapidement grâce à Chris Wood (8e, 1-0), auteur de son 13e but en 21 matches de Premier League. Liverpool a poussé pour égaliser et a été près d'y parvenir sur un contre de Luis Diaz, bien bloqué par Murillo (35e).

L'égalisation est venue de Diogo Jota (66e, 1-1), buteur sur corner vingt-deux secondes seulement après son entrée en jeu. Matz Sels a empêché un doublé de l'attaquant portugais (77e) puis été suppléé par un de ses défenseurs sur sa ligne après une frappe de Mohamed Salah qui prenait le chemin des filets (88e).