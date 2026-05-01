Noah Okafor a fait trembler les filets avec Leeds vendredi soir contre Burnley lors de la 35e journée de Premier League. L'attaquant de l'équipe nationale a inscrit le 2-0 lors de la victoire 3-1.

🎯 OKAFOR AGAIN OLE OLE!!! pic.twitter.com/ZRfI5g4Lgc — Leeds United (@LUFC) May 1, 2026

Keystone-SDA ATS

Ce succès face au futur relégué est essentiel dans la lutte pour le maintien. Leeds pointe à la 14e place avec neuf longueurs d'avance sur Tottenham, 18e et premier relégable.

Si Okafor a marqué son 8e but de la saison, son compère en sélection Zeki Amdouni a lui pu rejouer 15 minutes avec Burnley. Amdouni s'était déchiré les ligaments croisés l'été passé en juillet.