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Premier League Okafor continue d'enchaîner les buts, Amdouni revient au jeu 

ATS

1.5.2026 - 23:47

Noah Okafor a fait trembler les filets avec Leeds vendredi soir contre Burnley lors de la 35e journée de Premier League. L'attaquant de l'équipe nationale a inscrit le 2-0 lors de la victoire 3-1.

Keystone-SDA

01.05.2026, 23:47

Ce succès face au futur relégué est essentiel dans la lutte pour le maintien. Leeds pointe à la 14e place avec neuf longueurs d'avance sur Tottenham, 18e et premier relégable.

Premier League. Noah Okafor affiche une forme resplendissante

Premier LeagueNoah Okafor affiche une forme resplendissante

Si Okafor a marqué son 8e but de la saison, son compère en sélection Zeki Amdouni a lui pu rejouer 15 minutes avec Burnley. Amdouni s'était déchiré les ligaments croisés l'été passé en juillet.

Premier League. Doublé sous les projecteurs d'Old Trafford : Okafor monte en puissance

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